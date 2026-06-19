IKKO、“黒髪”印象ガラリな新ヘア公開にSNS「お若く見えます！」 イメチェン理由も説明「歳を重ねていくとこの部分が…」
タレントのIKKOが19日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアにイメチェンしたことを報告した。
【写真】「お若く見えます！」IKKOの“黒髪”ヘア
「IKKOイメチェン！？」としたショート動画を公開。「歳を重ねていくと（頬〜アゴのラインを指しながら）ここから下、この部分がですね、本当に20代の時のようにはならないんです」と説明。「そこで！今回、ちょっと黒髪に変えましてね。わたくしのここから下（アゴのライン）をしっかり見て頂きたいと思いまして。みなさんに、この髪型を通していきたいと思います」と報告した。また最後に「これからこの髪型にもチャレンジしていきます！！」と伝えた。
イメチェンヘアにSNSでは「IKKOさん カッコいいです。素敵です」「似合ってますよ」「新鮮で素敵です〜」「お若く見えます！」「めちゃくちゃ印象変わりますね」「えー素敵！どんな髪型も似合っちゃうんですね」「シャープに見えます」「めっちゃかっこいいです」など、絶賛のコメントが寄せられた。
【写真】「お若く見えます！」IKKOの“黒髪”ヘア
「IKKOイメチェン！？」としたショート動画を公開。「歳を重ねていくと（頬〜アゴのラインを指しながら）ここから下、この部分がですね、本当に20代の時のようにはならないんです」と説明。「そこで！今回、ちょっと黒髪に変えましてね。わたくしのここから下（アゴのライン）をしっかり見て頂きたいと思いまして。みなさんに、この髪型を通していきたいと思います」と報告した。また最後に「これからこの髪型にもチャレンジしていきます！！」と伝えた。
イメチェンヘアにSNSでは「IKKOさん カッコいいです。素敵です」「似合ってますよ」「新鮮で素敵です〜」「お若く見えます！」「めちゃくちゃ印象変わりますね」「えー素敵！どんな髪型も似合っちゃうんですね」「シャープに見えます」「めっちゃかっこいいです」など、絶賛のコメントが寄せられた。