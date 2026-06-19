ナインティナイン矢部浩之（54）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に相方の岡村隆史（55）とともに生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦の現地観戦リポートを報告した。

矢部は仕事で米国ダラスに飛び、日本の執念ドローを現地観戦。矢部が訪れたのはダラススタジアムで観客収容数は約8万人。矢部はゴール裏の席で試合を見たといい「どこにいても大型ビジョンで見られる。しかも日本代表が点を取った方は全部、こっち向きで見れたんで。最高でした」と語った。

サッカーの仕事で渡米中のウエストランド井口浩之とも席が近くだったという。「2点目追いついた時は時間が時間やったんで、隣にいたウエストランド井口が泣いてました」と告白。「興奮で。DAZN（ダ・ゾーン）のお仕事と他の仕事と兼ねてやって。初海外やって。そら泣くやろなって」と語った。

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は1次リーグ初戦でオランダ代表（同7位）と対戦。先制を許すも後半12分に中村敬斗が同点弾。その後、勝ち越しを許すも後半44分、途中出場の小川航基がCKに合わせヘディング。鎌田大地の頭に当たりゴールに吸い込まれ、同点に追いついた。