アソビシステムが、夏の東京を盛り上げる“都市回遊型 KAWAII プロジェクト”として『東京KAWAII夏遊2026』を始動する。

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同プロジェクトでは、原宿、渋谷、お台場を舞台にライブ、エキシビション、ショッピング、ナイトイベントなど“KAWAII体験”が集結。第1弾としてFRUITS ZIPPERの4年間の軌跡を辿る体験型展覧会『FRUITS ZIPPER 4th Anniversary 超☆観測展』が、ラフォーレミュージアム原宿にて8月6日より開催される。

同展覧会は、1461日分の記録を乗せて、未来へ向かう展覧会。写真、映像、衣装、言葉からFRUITS ZIPPERの軌跡を辿ることができる。デビューから現在までの成長記録を収めた写真展示や、ランダムに映像が切り替わる映像観測ボックス、3面没入型シアター、メンバー7人それぞれの個別展示ブースなど、彼女たちの軌跡を様々な角度から体感できる。また、会場でしか手に入らない限定グッズも販売される。

さらに、来場者全員に観測船の搭乗券をイメージした『ピクチャーチケット』がプレゼントされる。購入者ごとに異なるシリアルナンバーとランダムバーコードを印字した、このイベントだけの記念チケットだ。会場内の映像観測ボックスでは再生映像が切り替わり、繰り返し来場するたびに新しい発見がある仕掛けになっている。チケットは6月19日正午より発売開始となる。

同プロジェクトでは、そのほかのラインナップとして、複合型ミュージック＆カルチャーフェス『ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026』、新感覚の体験型バルーンパーク『KAWAII FRIENDS PUKA PUKA PARK』、ナイトマーケット『KAWAII夜市』、『KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』での特別企画、体験型ショップ『KAWAII LAB. STORE』、クリエイターレーベル『Akaku』によるグループ企画展『Akaku展』なども予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）