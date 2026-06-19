岡山支局長 石川威一郎

中国山地に抱かれた岡山県北部の津山市。

古くから牛馬の取引が盛んで、肉食が禁じられた江戸期にも滋養をつける「養生食い」として認められていたとされ、牛肉料理は暮らしに根付いている。夏バテ気味の体にはもってこい。「牛肉の聖地」に向かった。

骨の周りをそぎ落とした牛肉のうまみ凝縮

津山ホルモンうどん、煮こごり、大動脈を食べやすいよう切った「ヨメナカセ」――。ここならではの牛肉料理は多いが、お目当てにしていたのは「そずり鍋」だ。「そずる」とは地元の言葉で「そぐ」という意味で、牛の骨の周りをそぎ落とした肉を使う。店や家庭によって、味付けや具材は様々だという。

津山城に近い「桃花」は、そずり鍋を看板料理としている。店長の杉本さんは、母親が約３５年前に始めた店を昨年４月に継いだ。具材は国産のそずり肉のほか、ニラ、ゴボウ、モヤシ、豆腐と至ってシンプル。カツオと昆布のあわせだしで煮る。

だしはとても優しく、そずり肉は独特の歯ごたえがあり、脂のうまみが口いっぱいに広がる。脂身の少ない硬めの肉を使う店も少なくないが、脂が多めの部分を用いるのがこの店のこだわり。自家製という赤唐辛子の柚子胡椒（ゆずこしょう）も絶妙なアクセントになる。

昼は一人鍋にご飯や副菜などが付く定食（１８５０円）を提供。夜は酒のつまみに鍋を楽しんだ後、ご飯や麺を入れて締める客も目立つ。杉本さんは「シンプルだから、肉のうまみが際立つでしょ」と笑う。

こちらもオススメ…塩をして乾燥させた名物の「干し肉」

もう一つ、どうしても津山名物の干し肉が食べたくなり、創業約６０年の「食肉石本商店」へ。細く切った牛肉に塩をして半日ほど乾燥させたもので、２００グラム入りパック（１５５０円）を購入。自宅の台所で薄く切り、フライパンで焼いていただく。かめばかむほどに味わい深い逸品だった。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

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国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

桃花

岡山県津山市山下２０の５

午前１１時半〜午後２時半、午後５時〜９時半（ラストオーダーはそれぞれ終了３０分前）。日、月曜定休。詳しくはホームページで

食肉石本商店

津山市横山５７９

午前９時〜午後５時。日、月曜定休。詳しくはホームページで