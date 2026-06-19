M!LK佐野勇斗、まったく印象の異なる2つのスタイリング 主演ドラマ・グループへの想いも
【モデルプレス＝2026/06/19】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、6月26日発売の女性ファッション誌「BAILA」（集英社）8・9月合併号通常版表紙に登場。主演ドラマについてやグループへの想いを語っている。
【写真】M!LK佐野、ブルゾンまとったやんちゃな表情で表紙と印象ガラリ
通常版の表紙を飾る佐野のインタビュー、「大人の階段とコドモゴコロ」ではセットアップを着こなしたクールな表情と、ブルゾンをまとったやんちゃな表情という、まったく印象の異なる佐野を撮影。インタビューでは、7月スタートの主演ドラマについてやグループへの想いもたっぷり語っている。
通常版限定のとじ込み付録は、オフショットを詰め込んだ「佐野勇斗がいっぱいステッカー」。表紙風のデザインや全身カット、表情豊かな顔アップ、お名前シール風などバリエーションは17枚。「BAILA」でしか手に入らない、スペシャルな付録となっている。
特別版の表紙を飾る指原莉乃のインタビュー、「指原莉乃がコミュ力の天才！と言われる理由」では、年齢や立場の違いに関わらず信頼関係を築く、指原が実践するコミュニケーション術について掲載。特別版限定付録は、指原が立ち上げたコスメブランド「リリミュウ」の「リリミュウ バタールージュ」。ピンク系のリップ全3色から1本がランダムでついてくる。「リリミュウ バタールージュ」の紹介ページでは、指原がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里も登場。オンオフ問わず活躍する3色それぞれの魅力について語っている。
大特集は「オフィス経由→乾杯行きの平日コーデ計画」。女友達や同僚、パートナーと…何を着るか迷いがちな、“仕事終わりに人と会う予定がある日”にちょうどいいコーデを徹底追究。夏の夜が楽しくなる着こなしやテクニックを提案する。
その他、「大人のための洒落るコスパ服」や「30代のための相棒ベストコスメ」など、トレンドや気分、気候にもフィットする特集が目白押し。毎回好評の「旅BAILA」では、旅好きの間で話題沸騰中の青森旅を中心に、旅先コーデや皆のリアルな旅予算をお届け。夏メイク企画には、俳優の堀田真由も登場する。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK佐野、ブルゾンまとったやんちゃな表情で表紙と印象ガラリ
◆佐野勇斗「BAILA」通常版表紙に登場
通常版の表紙を飾る佐野のインタビュー、「大人の階段とコドモゴコロ」ではセットアップを着こなしたクールな表情と、ブルゾンをまとったやんちゃな表情という、まったく印象の異なる佐野を撮影。インタビューでは、7月スタートの主演ドラマについてやグループへの想いもたっぷり語っている。
◆指原莉乃、イコラブ大谷映美里と登場
特別版の表紙を飾る指原莉乃のインタビュー、「指原莉乃がコミュ力の天才！と言われる理由」では、年齢や立場の違いに関わらず信頼関係を築く、指原が実践するコミュニケーション術について掲載。特別版限定付録は、指原が立ち上げたコスメブランド「リリミュウ」の「リリミュウ バタールージュ」。ピンク系のリップ全3色から1本がランダムでついてくる。「リリミュウ バタールージュ」の紹介ページでは、指原がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里も登場。オンオフ問わず活躍する3色それぞれの魅力について語っている。
◆「BAILA」その他の特集について
大特集は「オフィス経由→乾杯行きの平日コーデ計画」。女友達や同僚、パートナーと…何を着るか迷いがちな、“仕事終わりに人と会う予定がある日”にちょうどいいコーデを徹底追究。夏の夜が楽しくなる着こなしやテクニックを提案する。
その他、「大人のための洒落るコスパ服」や「30代のための相棒ベストコスメ」など、トレンドや気分、気候にもフィットする特集が目白押し。毎回好評の「旅BAILA」では、旅好きの間で話題沸騰中の青森旅を中心に、旅先コーデや皆のリアルな旅予算をお届け。夏メイク企画には、俳優の堀田真由も登場する。（modelpress編集部）
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