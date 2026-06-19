近江牛無双ふりかけ

近江牛のエキスと大豆たんぱくを混ぜて乾燥させたフレークに近江牛の粉末などを加えた。

フレークは大粒で、牛肉の濃厚なうまみが味わえる。

手頃な価格で近江牛の味わい

販売するのは１９０２年に創業した大津市の元三フード。県内を中心に近江牛を扱う精肉店「肉のげんさん」などを展開し、カレーや菓子、ラーメンなどのプライベートブランド品も手掛けている。

手頃な価格で幅広い人に近江牛に親しんでもらおうと半年かけて開発し、２０２１年に発売した。当初は精肉店で扱っていたが、予想以上に好評だったため、オンラインショップや県内の道の駅、東京都内の滋賀県アンテナショップでも販売するようになった。手頃な土産品としても人気という。

「『ご飯のお供』の最高峰と自負」

「元三フード」本部営業部長の東健太郎さん

「『ご飯のお供』の最高峰と自負しています。近江牛の名を冠した商品で、この価格は少ないはず。『食べ応えがある』と好評で、リピーターも多いです。これ一つで何杯もおかわりできます」

お取り寄せ

１本５０グラム入りで６４８円（税込み、送料別）。注文は公式サイトで。

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全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。