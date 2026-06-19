◇米男子ゴルフツアー 全米オープン第1日（2026年6月18日 米ニューヨーク州 シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）

メジャー第3戦の第1ラウンドは濃霧のため中断があり、日没サスペンデッドとなった。初出場の久常涼（23＝SBSホールディングス）は17ホールを終えて2バーディー、2ボギーのイーブンパーで首位と6打差の暫定18位とまずまずの位置につけた。

スタートが2時間遅れ、強風が吹き荒れる過酷なコンディションだったが、久常は安定したゴルフを見せた。

4番でボギーが先行したものの、5番パー5で第2打をグリーン近くに運び、きっちり寄せてバウンスバック。

8番ではグリーン奥のカラーから20メートル近いスライスラインをパターでねじ込んでバーディーを奪った。

16番パー5でティーショットを曲げてボギーとしたが、イーブンパーは上々のスタートだ。

5月のメジャー第2戦全米プロでは初日3アンダー67の好スコアをマークし首位発進しながら第2日、第3日と2日連続73とスコアを落として最終的に35位にとどまった。初挑戦の全米オープンで上位を目指す。