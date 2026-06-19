【トロント（カナダ）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｋ組ではポルトガル（世界ランキング５位）がコンゴ民主共和国（同４６位）と引き分けた。

（世界ランキングは１１日時点）

ポルトガル１―１コンゴ民主共和国

コンゴ民主共和国がＷ杯初得点を挙げ、勝ち点１をつかんだ。１点を追う前半終了間際にウィサが頭で決めて追いつき、守り切った。タレントぞろいのポルトガルは６分にＪ・ネベスのヘディングシュートで先制したが、その後は決定機を生かせなかった。

圧倒的なボール支配率だったが…

ポルトガルのボール支配率は７５％に上った。それでも得点は試合開始早々の１点のみ。コンゴ民主共和国が敷く堅いブロックを攻略しきれなかった。

６分に左からのクロスをＪ・ネベスが頭で合わせて先制。幸先は良かったが、「これが逆効果で守りの姿勢を生んでしまい、縦への鋭さが失われた」とマルティネス監督。ボールを回すだけの時間が長くなり、前半終了間際にワンチャンスを仕留められた。

中央の守りを手厚く固める相手に対し、後半はサイドを起点に好機を作った。７０分前後には立て続けに放たれた右からのクロスに、前人未到の６大会連続ゴールを狙うロナルドが合わせたが、いずれもシュートは枠の外。結局、枠を捉えたシュートは先制点の１本だけに終わった。

かつてはフィーゴやルイコスタといった時代を彩る名手を輩出し、今大会もフェルナンデスやビティーニャらビッグクラブの主力がずらりと並ぶ。昨年は欧州ネーションズリーグで優勝し、世界の頂点も狙える位置にいる。しかし「決定力不足」という、ある意味、伝統的な課題を克服できなければ、殻を破りきれずにきた過去の再現になってしまう。

指揮官は１次リーグ初戦で敗れながらも優勝した前回大会のアルゼンチンなどを引き合いに「Ｗ杯では、こういうことが起こる。重圧や責任といった精神的な問題であり、改善するだけだ」と前を向く。ウズベキスタンとの次戦で真価を見せられるか。（細田一歩）

コンゴ民主共和国、待望の得点

コンゴ民主共和国が５２年ぶり２度目の出場で初めてのゴールと勝ち点を挙げた。１点を追う前半追加タイム、右からのクロスにウィサが頭で合わせて同点。タレント集団の攻勢を受けた後半は、時には守備ラインに６人が並ぶ堅い守りで粘りきった。大会前には国内でエボラ出血熱が流行し、チームも隔離生活を強いられた。苦境に負けず歴史を作り、ウィサは「誇りに思う。大事なのは進み続けることだ」と力を込めた。

ポルトガル・マルティネス監督「（精彩を欠きながらもフル出場したロナルドは）ゴールが必要な試合で世界最高のスコアラーをベンチに下げるのは合理的な判断ではない。ペナルティーエリア内でロナルドの経験値が不可欠だった」

コンゴ民主共和国・デサブル監督「ボール支配率で下回ることは想定内。立ち上がりは少し不安だったが、試合が進むにつれてペースをつかめた」