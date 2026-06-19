M!LK佐野勇斗『BAILA』表紙に登場、インタビューではグループへの想いを語る！特別版表紙は指原莉乃

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

M!LK佐野勇斗が、6月26日発売の女性ファッション誌『BAILA』（バイラ）2026年8・9月合併号通常版の表紙に登場。特別版の表紙は、指原莉乃が飾る。

■佐野勇斗が表紙を飾る通常版はスペシャルな付録付き

通常版の表紙を飾る佐野のインタビュー「大人の階段とコドモゴコロ」では、セットアップを着こなしたクールな表情と、ブルゾンをまとったやんちゃな表情という、まったく印象の異なる佐野を撮影。インタビューでは、7月スタートの主演ドラマについてやグループへの想いもたっぷり語っている。

通常版限定のとじ込み付録は、オフショットを詰め込んだ「佐野勇斗がいっぱいステッカー」。表紙風のデザインや全身カット、表情豊かな顔アップ、お名前シール風などバリエーションは17枚。『BAILA』でしか手に入らない、スペシャルな付録となっている。

メイン写真：(C)『BAILA』2026年8・9月合併号通常版／集英社 撮影／池満広大

■指原莉乃が実践するコミュニケーション術について掲載

特別版の表紙を飾る指原莉乃のインタビュー「指原莉乃がコミュ力の天才！と言われる理由」では、年齢や立場の違いに関わらず信頼関係を築く、指原が実践するコミュニケーション術について掲載している。

特別版限定付録は、指原が立ち上げたコスメブランド「リリミュウ」の「リリミュウ バタールージュ」。ピンク系のリップ全3色から1本がランダムでついてくる。「リリミュウ バタールージュ」の紹介ページでは、指原がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里も登場。オンオフ問わず活躍する3色それぞれの魅力について語っている。

※付録「リリミュウ バタールージュ」は特別版のみにつく。

■書籍情報

2026.06.26 ON SALE

『BAILA』（バイラ）2026年8・9月合併号通常版

表紙：佐野勇斗

2026.06.26 ON SALE

『BAILA』（バイラ）2026年8・9月合併号特別版

表紙：指原莉乃

■関連リンク

『BAILA』（バイラ）公式サイト

https://baila.hpplus.jp/

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/

指原莉乃 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/345insta/?hl=ja