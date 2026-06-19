19日10時現在の日経平均株価は前日比568.71円（0.80％）高の7万1622.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は562、値下がりは929、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を347.56円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が208.37円、フジクラ <5803>が140.79円、キオクシア <285A>が126.71円、住友電 <5802>が47.43円と続く。



マイナス寄与度は78.04円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が22.12円、太陽誘電 <6976>が19.11円、ソニーＧ <6758>が18.77円、ベイカレント <6532>が17.46円と続いている。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、金属製品、電気機器と続く。値下がり上位には銀行、医薬品、その他金融が並んでいる。



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