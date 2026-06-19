三代目 J SOUL BROTHERS、新曲「KATANA」配信！ アニメ『刃牙道』第2クールED

三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が6月18日(木)、配信リリース開始した。

「KATANA」は、Netflxにて第1クールが世界独占配信中、今年待望の第2クールが配信開始される大人気アニメ『刃牙道』エンディングテーマ。

【PV】アニメ『刃牙道』第2クールメインPV

『刃牙道』今シリーズは、現世に蘇った天下無双・宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場の戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始（はじ）まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ緊迫のシーンから幕を開ける。

国家の頂にすら斬り登ろうとする武蔵と、その異質な存在を屠り去ろうとする刃牙の、時代も価値観をも超越した“最強”同士の戦い。

“刀”をテーマにしキャッチーであり力強い楽曲「KATANA」は、『刃牙道』の世界観をさらに熱く盛り上げていく。

■リリース情報

三代目 J SOUL BROTHERS

新曲「KATANA」

2026年6月18日(木)デジタルリリース

※アニメ『刃牙道』第2クールエンディングテーマ



☆タイアップ情報

アニメ『刃牙道』第2クール

Netflixにて2026年6月18日(木)より世界独占配信