6月19日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日の天気

梅雨前線が九州北部まで北上していて、今日は非常に激しい雨が予想されます。今日の雨のピークは2回あり、1回目は今朝でした。多良木町で1時間に49ミリ、阿蘇市乙姫で32.5ミリの激しい雨を観測しました。現在は小康状態ですが、2回目のピークは午後になりそうです。昼過ぎから再び激しくなり、夕方頃には非常に激しい雨が降る恐れがあります。雷にも注意してください。

今朝の最低気温は熊本市で23.6℃、玉名市岱明で24.1℃、阿蘇市乙姫で21.3℃など7月並みです。熊本市の湿度は97%と蒸し暑くなっています。日中の最高気温は熊本市と天草市牛深で26℃、阿蘇市乙姫で23℃の予想です。

明日以降の天気

明日もほぼ1日雨で、昼過ぎから夕方頃を中心に非常に激しい雨が降り、風も強まり荒れた天気となるでしょう。日曜日は未明まで雨が残りますが、朝には止んで天気は回復に向かい、晴れ間が出る可能性もあります。月曜日は曇りですが、火曜日と水曜日は再び雨が強まる恐れがあります。

明日の最低気温は熊本市で24℃と蒸し暑さが続き、日曜日は雨が止むと30℃くらいまで上がって熱中症に注意が必要です。

明子のささやき

「非常に激しい雨」とは、1時間に50ミリ以上80ミリ未満の雨のことです。今日と明日の午後には、1時間に50ミリの非常に激しい雨が予想されて、道路が一気に冠水したり視界が悪くなったりします。ちょうどお帰りの時間に当たりますので、アンダーパス、低い場所には行かないなど十分気をつけてください。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。