エンゼルスは18日（日本時間19日）、マイク・トラウト外野手（34）が右ハムストリングの張りで10日間の負傷者リスト（IL）に入ると発表した。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、前日17日（同18日）のダイヤモンドバックス戦で8回にゴロを放ち一塁へ走る際に痛めたという。

この日、メディアの取材に応じたトラウトは「昨日から今日にかけての状態は天と地ほどの差がある」と一夜明けて患部の状態は思っていたよりもいいと語ったそうで「それほど心配していない」と離脱が長期化することはないと見通しを述べた。

トラウトはMVP3度、球宴選出11度の実力者だが、近年は右ふくらはぎ、背中、有鉤骨、そして膝と、度重なる故障に悩まされ、出場機会が減少している。

それでも今季は開幕から順調で74試合に出場し、打率・234、チームトップの17本塁打、36打点を記録。15日（同16日）に発表されたオールスター戦のファン投票第1回中間結果では101万5768票を獲得したアルバレス（アストロズ）、97万7460票のジャッジ（ヤンキース）に次ぐ、92万6601票を集め、ア・リーグ3位（外野手部門2位）と好位置に付けていた。

エンゼルスは17日（同18日）終了時点で30勝45敗、ア・リーグ西地区最下位に沈んでおり、主砲の離脱を受け同サイトは「エンゼルスにとっても、そして2023年以来となるオールスター選出が確実視されていたトラウトにとっても大きな打撃だ」と記した。