「ドクター・フー」などで知られる俳優のデイヴィッド・テナントが、人気ドラマ「マーダーズ・イン・ビルディング」にキャスト入りした。



【写真】息ぴったり シーズン6を迎える人気コメディミステリーの3人衆

俳優のスティーヴ・マーティン、マーティン・ショート、女優のセレーナ・ゴメスが主演を務める人気コメディミステリーのシーズン6のゲスト出演者が発表となり、デヴィッドだけでなく、同じく「ドクター・フー」でおなじみの女優ジョディ・ウィテカー、「ブリジャートン家」の女優ニコラ・コクラン、「ハイっ、こちらIT課！」の俳優リチャード・アイオアディ、「ブリジット・ジョーンズ」シリーズの俳優ジム・ブロードベント、「ダウントン・アビー」の俳優エイドリアン・ルキス、「キャシアン・アンドー」の女優キャスリン・ハンターなど、イギリス出身の豪華俳優陣たちが名を連ねた。



イギリスへと舞台を移す新シーズンに向けては、スパイス・ガールズのジェリ・ハリウェルや女優ジェニファー・ソーンダース、俳優マーティン・フリーマンらも出演することがすでに発表されている。