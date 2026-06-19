M!LK佐野勇斗、グループへの“熱い言葉” クール＆やんちゃのギャップも披露
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、26日発売のファッション誌『BAILA』8・9月合併号（集英社）の通常版表紙を飾る。
【表紙カット】ギャップ炸裂！ドキッとするクールなM!LK佐野勇斗
佐野が登場する企画「大人の階段とコドモゴコロ」では、セットアップを着こなしたクールな表情と、ブルゾンをまとったやんちゃな表情という、まったく印象の異なる姿を撮影。インタビューでは、7月スタートの主演ドラマについて、グループへの想いなどを語る。
通常版限定のとじ込み付録は、オフショットを詰め込んだ「佐野勇斗がいっぱいステッカー」となる。表紙風のデザインや全身カット、表情豊かな顔アップ、名前シール風などバリエーションは17枚。なお、とじ込み付録は通常盤のみとなる。
【表紙カット】ギャップ炸裂！ドキッとするクールなM!LK佐野勇斗
佐野が登場する企画「大人の階段とコドモゴコロ」では、セットアップを着こなしたクールな表情と、ブルゾンをまとったやんちゃな表情という、まったく印象の異なる姿を撮影。インタビューでは、7月スタートの主演ドラマについて、グループへの想いなどを語る。
通常版限定のとじ込み付録は、オフショットを詰め込んだ「佐野勇斗がいっぱいステッカー」となる。表紙風のデザインや全身カット、表情豊かな顔アップ、名前シール風などバリエーションは17枚。なお、とじ込み付録は通常盤のみとなる。