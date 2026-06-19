ファッション誌『BAILA』（集英社）8・9月合併号に登場する（左から）大谷映美里、指原莉乃（C）「BAILA」2026年8・9月合併号／集英社　撮影／三瓶康友

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　タレントの指原莉乃が、26日発売のファッション誌『BAILA』8・9月合併号（集英社）の特別版表紙を飾る。

【表紙カット】ぷくっと唇がかわいい！指原莉乃

　指原が登場する企画「指原莉乃がコミュ力の天才！と言われる理由」では、年齢や立場の違いにかかわらず信頼関係を築く、指原が実践するコミュニケーション術について掲載する。

　特別版限定付録は、指原が立ち上げたコスメブランド「リリミュウ」の「リリミュウ バタールージュ」。ピンク系のリップ全3色から1本がランダムで付く。「リリミュウ バタールージュ」の紹介ページでは、指原がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」の大谷映美里も登場。オンオフ問わず活躍する3色それぞれの魅力について語る。

　なお、付録「リリミュウ バタールージュ」は特別版のみに付く。