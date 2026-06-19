指原莉乃、実践するコミュニケーション術告白 ＝LOVE大谷映美里との2ショット実現
タレントの指原莉乃が、26日発売のファッション誌『BAILA』8・9月合併号（集英社）の特別版表紙を飾る。
【表紙カット】ぷくっと唇がかわいい！指原莉乃
指原が登場する企画「指原莉乃がコミュ力の天才！と言われる理由」では、年齢や立場の違いにかかわらず信頼関係を築く、指原が実践するコミュニケーション術について掲載する。
特別版限定付録は、指原が立ち上げたコスメブランド「リリミュウ」の「リリミュウ バタールージュ」。ピンク系のリップ全3色から1本がランダムで付く。「リリミュウ バタールージュ」の紹介ページでは、指原がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」の大谷映美里も登場。オンオフ問わず活躍する3色それぞれの魅力について語る。
なお、付録「リリミュウ バタールージュ」は特別版のみに付く。
【表紙カット】ぷくっと唇がかわいい！指原莉乃
指原が登場する企画「指原莉乃がコミュ力の天才！と言われる理由」では、年齢や立場の違いにかかわらず信頼関係を築く、指原が実践するコミュニケーション術について掲載する。
特別版限定付録は、指原が立ち上げたコスメブランド「リリミュウ」の「リリミュウ バタールージュ」。ピンク系のリップ全3色から1本がランダムで付く。「リリミュウ バタールージュ」の紹介ページでは、指原がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」の大谷映美里も登場。オンオフ問わず活躍する3色それぞれの魅力について語る。
なお、付録「リリミュウ バタールージュ」は特別版のみに付く。