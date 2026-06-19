フジテレビ「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦」などで話題の歌手・ゴリ山田カバ男が19日までにXを更新。喉に2つのポリープが見つかり、手術を受けることを発表した。当面の間。歌唱活動やパフォーマンスを控え休養する。

大学卒業後、就職先を3年で辞め、14年にシングル「ブサイク賛歌」でデビュー。以降出身地の埼玉県所沢市や川越市の路上を中心に活動。外見に似合わない繊細な歌声が評判を呼び、計5万枚のCDを手売りしてきた。「Novelbright（ノーベルブライト）」のボーカル竹中雄大のものまねを得意とし、フジテレビの「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル」に出演し、高音のボーカルスタイルとハイトーンボイスを再現するパフォーマンスを披露して話題を集めた。

またテレビ東京「モヤモヤさまぁ〜ず2」「THEカラオケ★バトル」、日本テレビ「ニノさん」など人気番組に引っ張りだこの存在となった。

この日、ゴリ山田は「今年に入ってから喉に違和感を覚え、思うように歌えない状態が続いていました。先日病院で診察を受けたところ、喉に2つのポリープが見つかりました」と報告。「医師と相談を重ねた結果、これから先も長く歌い続けていくために、7月に手術を受けることを決断いたしました」と発表した。

「突然のご報告となってしまい申し訳ありません。手術と療養のため、しばらくの間は歌唱活動やパフォーマンスをお休みさせていただきます」とし、「正直、不安な気持ちもありますが、今はしっかりと治療に専念し、これまで以上に良い歌を皆さまへ届けられるよう頑張ります」と呼びかけた。