【トロント（カナダ）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｌ組はイングランド（世界ランキング４位）が前回大会３位のクロアチア（同１１位）に快勝した。

（世界ランキングは１１日時点）

イングランド４―２クロアチア

優勝候補の一角、イングランドが地力を発揮。２―２で前半を折り返すと、後半開始早々にベリンガムが決めて勝ち越し。終了間際にはラッシュフォードが追加点を挙げた。クロアチアは前半、２度追いつく粘りを見せたが、後半はイングランドの堅守に阻まれた。

２発で勢い、ブロックでは体張り

この人がいるだけで、３月に日本が勝ったイングランドとは全くの別のチームに生まれ変わる。エースで主将のケーンが２得点。Ｗ杯通算得点をリネカーと並ぶイングランド代表最多記録の１０に伸ばし、白星発進に導いた。

１０分頃、ＰＫを止められたが、ＧＫがゴールラインを踏んでおらず、やり直しとなった。単なる幸運かと思いきや、キック直前にスピードを緩めて相手の動きを誘発していた。「ＧＫが早い段階で動き出すと分かっていた。（緩める）動きを入れれば、彼がラインを離れる可能性が高いと考えた」。２度目は落ち着いて決めて先制。４２分には、ＣＫを勢いよく頭で合わせて２点目を挙げた。

「キャリア最高の状態だと感じている。最高のタイミングで全盛期が来ている」。自身がそう語るように、今、世界で３本の指に入るセンターＦＷと言えるだろう。得点力、ポストプレーに加え、相手を引き連れてスペースを作り、中盤に動いて数的優位を作る動きも秀逸。何役もの役割をこなすことで、チームの歯車は円滑に回り出す。今季レアル・マドリードでくすぶったベリンガムが躍動できたのは、この献身的な動きがあったからだ。

終了間際、自陣ゴール前で至近距離のシュートを顔も体も背けず、正対して腹でブロックした。トゥヘル監督は「真のリーダーの振る舞いだった。今の彼はまさに全てを兼ね備えた存在だ」と目を細めた。６０年ぶりの優勝を狙うサッカーの母国イングランド。頼れる主将が先導する歩みは、一歩目から力強い。（星聡）

モドリッチ、目立った見せ場なく交代

クロアチアのモドリッチが、自身５回目となるＷ杯出場を果たした。母国を前回は３位、前々回は準優勝に導いた４０歳の名手。試合前日には「キャリアが終わりに近づいている。私の目標は、ベストを尽くすことを楽しむこと」と話していたが、開始早々、ペナルティーエリア内で相手を蹴ってしまいＰＫを献上するなど、いいところをあまり出せずに５８分で交代した。

クロアチア・ダリッチ監督「パフォーマンス自体は非常に良いものだった。３失点目が本当に痛手だった。何とか試合の流れを引き戻そうと試みたが、セットプレーで隙を突かれた」