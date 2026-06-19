テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が１６日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。

この日は「世界最大級の保護者会！ママ会ライブ【朝の部】特別公開」とイベントの様子が公開され、ゲストの３児の父の元日本代表ＤＦ内田篤人さん、２児の母で女優の相武紗季が、それぞれ育児について語った。

内田さんの妻への事前アンケートの内容が紹介され、「学校の用事などで私が午前中不在の時、昼食が手配されていたときはとてつもなくうれしい。ただ、普通のような顔をしてしまうと『これくらいでは喜ばなくなってしまいましたか？』と指摘を頂戴します」との内容に藤本は「内田さんは逆にお昼ご飯、毎回喜んでますか？」と質問。的確な指摘に、内田さんはタジタジになり「そういうことですよね、気をつけましょうね、パパ。さすがミキティさん…」と苦笑いだった。

さらに、「内田さん、料理は？」との質問に「年に一回くらいチャレンジして…」と内田さん。料理後、使ったキッチン用品やお皿を戻す場所が分からなくなることについて藤本に「あれは何なんですか、取ったところに戻すだけじゃないですか？」と聞かれ、「そんな詰められても…。僕だって決められたところにキチッとやりたいんですけど、たまに出てくるボウルとか…」と、すっかり肩身が狭くなってしまっていた。