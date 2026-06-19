１９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、久々の虎太郎（小林虎之介）が登場。激変した姿にネットも驚きの声が上がった。

一ノ瀬家を訪ねてきた虎太郎は、実家の母の手紙でりん（見上愛）が結婚すると勘違い。「いや〜本当に申し訳ない。りんが結婚したって母から手紙が来たから」と説明しており、どうやらお祝いを言いにきた模様。結婚するのは安（早坂美海）だと分かり、心なしか嬉しそう。

虎太郎は、栃木時代の和服姿ではなく、スーツにハットという洋装。現在は銀座の製薬会社に勤務しているといい、「給仕になれて、だんだん社長に認められて今月から社員」だと説明。知らぬ間に上京していたのだ。２人の雰囲気を察知した直美（上坂樹里）は、環を誘って外出し、２人だけにしてあげる。

安の祝言の後、虎太郎は再び一ノ瀬家を訪問。お祝いの品を届けると、りんと団子屋デートをする。そこへやっぱり通りかかるシマケン（佐野晶哉）。２人はお互いに恋のライバルであることを察知。シマケンがその場を去ると、虎太郎は何かを決意したかのように「りん。俺、必ず出世するから」と言い出し、団子代を払って帰っていく。

栃木時代のちょっと悪い雰囲気のあったワイルド感は完全に鳴りをひそめ、紳士のように変貌した虎太郎にネットもビックリ。「りん、よく一目で虎太郎とわかったね」「雰囲気変わっちゃってびっくりしたよ」「垢抜けたなあ」などの声が。

またりんを巡るシマケンとのバトルについても「虎太郎派ｖｓシマケン派問題…それにしても罪作りなりん」「シマケンと虎太郎、りんには虎太郎と結ばれて欲しい」「「りんとシマケンの静かな世界が好きなんやけど、虎太郎にも報われて欲しい」「シマケンファイト」など、シマケン派と虎太郎派に別れ、それぞれに応援の声も上がっていた。