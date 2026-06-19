野球の未来を見ていた男〜近藤貞雄伝

証言者・鈴木孝政（前編）

1972年、近藤貞雄はヘッド兼投手コーチとして中日に復帰した。この年、ヘッドから監督に昇格したウォーリー与那嶺からの要請だった。同じ1925年生まれのふたりは旧知の間柄で、近藤が最初に中日投手コーチを務めていた1961年、与那嶺が巨人から移籍してきた。

ハワイ出身で日系二世の与那嶺は俊足強打の外野手。1951年に来日すると巨人では首位打者３回、ベストナイン7回などの実績を残したが、成績が急下降した1960年のオフ、新監督・川上哲治に構想外とされ解雇。現役続行を求めて移籍したのが中日だった。

1962年限りで現役引退後、中日、ロッテで打撃コーチを務めた与那嶺は、両球団で投手コーチの近藤と一緒に戦う縁があった。それだけに、中日監督となって声をかけるのは自然な流れだったようで、自著『野球を変えた男』（ベースボール・マガジン社）でこう述べている。

＜ピッチングは近藤コーチに全部まかせて、ぼく、口を出さなかった。彼は"近藤方式"という独特の分業システムを編み出した。先発、中継ぎ、抑えと一試合に三人のピッチャーを投入する方式ね。いまでは、どのチームもやっている分業システムは、近藤コーチが初めてやったことだった＞

独特の方式を認める監督がいて、投手分業制は実行された。そこには当然、リリーフも厭わない投手が必要だったわけだが、近藤がコーチに就任した1972年は、星野仙一が救援のみで48登板。20勝を挙げた稲葉光雄が中心の先発陣を支えた。同年、中日が３位になると、マスコミは＜独特の分業システムの投手起用＞が要因と評し、近藤を＜Ａクラス入りの立て役者＞と称えた。

さらに同年、1972年11月のドラフト会議。分業システムの本格化につながる投手が１位で指名される。千葉・成東高の鈴木孝政。この快速球右腕はいかにしてシステムに組み込まれたのか。ドラゴンズ一筋17年間で、通算124勝96セーブを挙げた鈴木に聞く。



交渉が成立し、中日入団が決まった鈴木孝政氏（中央）と当時ヘッドコーチの近藤貞雄氏（左端）とスカウト陣たち photo by Sankei Visual





【鈴木孝政を射止めた"近藤流スカウト術"】

「そもそも、近藤さんは僕をプロに引っ張ってくれた人ですからね。甲子園も行ってない、名前も知られてない奴を、ドラフトで２番目に指名してくれて。もう明治大に決まってたんですけど、近藤さんが千葉の家まで来て、親父を説得して」

1972年のドラフトは＜指名する順位の抽選＞から始まり、中日は指名順位２番目になった。球団の方針は、高校生なら目玉の"ジャンボ仲根"を１位で獲ること。同年のセンバツ優勝投手で身長193センチの大型右腕、日大櫻丘高の仲根正広である。指名順位１番目の大洋（現・DeNA）は法政大の強打者、長崎慶一を指名したから、中日が仲根の交渉権を得られるはずだった。

ところが「２番目」、近藤が独断で鈴木を指名した。本来コーチは会議に出ないが、ハワイに帰郷中の与那嶺の代理で近藤が出席していた。翻意した理由は、スカウトからの報告。「仲根は投手として大成できなくても、体格的に打者として期待できる」との言葉に疑問を感じ、駒不足の投手陣に必要なのは「とにかくボールが速い」逸材と考え、指名に踏みきった。

「３回目の交渉で近藤さんが来たんですけど、まず成東高校へ来て。投げている姿を見るってことで。もう野球部は引退していたんですが、近藤さんのために投げました。トレンチコートを着て、サングラスして、マフィアみたいな（笑）。僕は知らないですから、近藤さんがどういう人か。いや、ふつうじゃなかったです」

ピッチングの披露を終え、帰宅したその日の夜。近藤をはじめ中日球団関係者と新聞各社が、黒塗りのハイヤー７台でやって来た。鈴木家は父と兄のほか親戚も集まり、成東高監督の松戸健も同席した。

「襖を全部外してね。交渉というより、まるで宴会ですよ。親父なんてすっかり浮かれちゃってね。近藤さんがずっとしゃべっているんです。もちろんスカウトの方もいましたけど、話すのは近藤さんひとり。最初に『君を気に入ったから指名させてもらいました』と言って、そのあと延々とプロの厳しさについて話すんですよ。『練習しなければクビになる』とかね。みんな、ただうなずいて聞いているだけ。

そうかと思えば、今度はプロ野球界を持ち上げたり、逆に厳しく批判したりする。その話術が本当にうまい。話し上手というか、わかりやすいというか、とにかく思ったことをはっきり言う人なんです、近藤さんは。それですっかり親父が心をつかまれてしまった。『わかりました。ドラゴンズさんにお世話になります』って、一発で決まっちゃったんです。 『えっ？ ドラゴンズに行くのは親父じゃなくて、オレなんだけどな......』と思いながら聞いていましたよ（笑）」

【教わったのはクイックと牽制だけ】

契約の日取りを調整するなど、近藤はスカウトの仕事まで自らこなし、一気に入団まで話を進めた。鈴木はドラフト前、マスコミに対して「在京球団からの指名ならプロ入り、それ以外なら明治大進学」という条件を示していたが、まさに近藤に引っ張られる形でドラゴンズ入りを決めた。いざドラゴンズの一員となった鈴木は、キャンプで近藤からどのような指導を受けたのか。

「技術的なことは、あまり細かく言われなかったですね。フォームもまったくいじられなかった。どんな形でも、キャッチャーミットに収まるボールがよければいいんだ、という考えの人でした。だから教わったのは、クイックと牽制だけです」

ドラフト順位に関係なく、高校出の新人投手はフォームをいじらない──。そんな方針が近藤のもとで徹底されていたようだ。しかし、鈴木が驚いたのはそのことだけではない。入団後、チーム内で徹底されていた別の"統一事項"にも衝撃を受けたという。

「ブルペンで近藤さんに『何球だ？』って聞かれて、キャッチャーが『110球です』って答えた。そしたら『やめろ！』って言われて。『え？』って、びっくりしました。僕は高校の時から調子が出てくるのは100球ぐらいからで、一番いい感じの時でしたから。『そんなぁ......』って」

近藤はかねてから、練習での過度の投げ込み、試合での投球過多を否定。1972年の秋季練習では主力投手に１球も投げさせなかったうえに、「来年のキャンプインまで絶対に投げるな」と指示していた。疲労を取り除くための措置で、大半の投手に歓迎されたなか、投げないと「ほかのチームのピッチャーよりゲーム勘が鈍る」と不安がるベテランもいた。

【アメリカで学んだ投手を壊さない指導法】

「その時も同じです。ベテランの人も球数を制限されて。たしか、頼んでいた人もいたんじゃないかな。『これじゃあ練習にならない』って。僕も物足りなかったです、ブルペンは。そしたら、『近藤さんの考えは、肩は消耗品だ』って、周りの人から伝わってきて。そんな言葉聞いたこともないし、『なんですか？』って聞いたら、『近藤さんはアメリカで勉強してきたんだ』と」

1966年秋、前回の中日コーチ時代。近藤は与那嶺とともに渡米し、若手が参加する米フロリダ教育リーグを視察した。その際、ツインズ投手コーチのジョニー・セインから「投手の肩は消耗品」と教えられ納得。日本流の投げ込みや酷使が確実に投手寿命を縮めると確信し、指導に生かしていた。

その指導に戸惑いを感じつつも、キャンプから順調に過ごした鈴木は、18歳にして４月にリリーフで一軍デビュー。ただ登板は１試合だけで、以降は二軍戦に先発で投げていたなか、６月後半に右肩痛を発症。ノースローでランニングの毎日が延々と続いた。それでも、翌1974年１月に完治すると、５月から一軍戦力となった。

「近藤さんで忘れられないのは、その年の巨人戦で長嶋（茂雄）さんにホームランを打たれたあとのこと。ベンチ裏でこんこんと言われてね。『なんでカーブ投げたんだ』って。それで終わりだと思ったら、宿舎に戻って、耳を引っ張られて部屋まで連れて行かれて......。なんで耳を引っ張ったのか。びっくりしましたよ。今そんなことやったら大変ですけど、あの感触は覚えています。

それで近藤さんの部屋に行ったら、『速い真っすぐがあるのに。真っすぐを投げて打たれたなら仕方ない』っていう話で。長嶋さんというか、大ベテランにカーブを打たれたのが許せないんですね。逆鱗に触れてしまいました。僕はずーっと正座で聞きながら、腹ん中では、『キャッチャーが......』と思ってたんですけどね」

（文中敬称略）

つづく＞＞