チケットインフレでトラブルも。ダラスでの２試合は７万人前後の観客。もはや何が正解なのか...【Ｗ杯戦記】

チケットインフレでトラブルも。ダラスでの２試合は７万人前後の観客。もはや何が正解なのか...【Ｗ杯戦記】