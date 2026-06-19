ILLIT（アイリット）が、共同生活中の様子を公開した。韓国公営放送MBCのバラエティー番組で、ソウル市内の合宿所をオープンした。20日に放送される同番組の予告映像を19日に公開した。

MBCは「世界中を魅了したILLITの5人5色の多彩な日常が描かれる。最近、個室を使い始めたILLITメンバーは、上下2層に分かれた宿泊施設を公開した」と報じた。

WONHEE（ウォンヒ＝18）は普段「自分の理想の女性は『強いお姉さん』です」と話していたが、実際に部屋には、100体を超えるウサギのフィギュアで埋め尽くされていた。ほかに、丸いトマトの小物や柔らかいキーキャップ、ステッカー、ロゼットなど、かわいらしいアイテムが部屋中の至る所にあった。

MBCは「ウォンヒは愛嬌（あいきょう）たっぷりの両親との方言通話シーンまで捉えられ、視聴者の心をとろけさせたと思われる」と告知した。

またMINJU（ミンジュ＝22）の部屋には、大きな家具だけが置かれていた。ノートパソコンの前で、ゲームに没頭しながら休憩を取る姿が印象的だった。リズムゲームをすべてクリアしたミンジュは「過去にゲームで小学生5人を軽く倒した」というほどの実力者。ゲームはもちろん、タイピング速度も速く、1分間で800打を記録するほどの実力者だった。

同番組では、ミンジュの母が作ってくれた家庭料理が公開される。ILLITメンバーも毎回、楽しみにしている料理で、キムチチャーハンやカルビ焼き、わかめスープなどがテーブルに並んだ。