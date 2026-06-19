右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が打撃練習を再開したと１８日（日本時間１９日）までに、米大リーグ公式サイトが伝えた。

同サイトによれば、すでにランニング、送球、ティー打撃など再開。ベナブル監督が「これからは、より難しい打撃練習や、ケージ内での強度を上げた練習を増やしていく予定だ。その後の状態を見ながら進めていく」とした上で「本当に１日１日の積み重ねで、現時点では復帰までの具体的なタイムラインはない」と話したという。

ヤクルトから２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約当時のレート）で移籍した村上は、開幕戦からいきなり３試合連続本塁打の鮮烈デビュー。４月には日本人＆球団最長タイの５試合連続本塁打もマークした。５月２５〜２７日（同２６〜２８日）の本拠地・ツインズ戦でも３戦連発。新人では史上初めて５月中に２０号に到達していた。

だが５月２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦で一塁を駆け抜けた際に右太もも裏を負傷し、途中交代。３０日（同３１日）にＩＬ入りが発表された。現地報道によると、同箇所の肉離れと診断され、重症度（グレード）は３段階で中程度にあたる「２」。今月１２日（同１３日）の本拠地・ドジャース戦の試合前には取材対応し、村上は「（負傷から）２週間たって、すごくいい状態で進めてると思います。順調にいけば（全治）４週間から６週間と言われています」と話していた。