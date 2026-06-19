米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１８日（日本時間１９日）、オールスター戦の前夜祭（７月１３日、フィラデルフィア・シチズンズバンクパーク）として行われるホームランダービーのルールを今季から大幅に刷新すると発表した。

長年放映を続けてきた米ＥＳＰＮ局に代わり動画配信大手のネットフリックス（Ｎｅｔｆｌｉｘ）が生中継を担当することに伴う改定で、２０１５年から導入されていた制限時間制を１０年ぶりに廃止。純粋なスイング数のみの形式に戻り、打者が急いで振る必要がなくなる。

２０１５年から昨年までは１ラウンドあたり３分間などの制限時間が設けられ、時間内であれば何球でもスイングが可能だった。２４年からは最大４０球という球数制限も併用されていたが、打者はハイペースで振り続ける必要があり、消耗の激しさが課題で、メジャートップ級の打者が辞退する要因となっていた。新ルールではタイマーが完全に撤廃。見送りはカウントされない。スイング数は第１ラウンドが２０、準決勝と決勝は１５に設定された。

飛距離によるボーナスは廃止され、代わりに各ラウンドの最終スイングで本塁打を放った場合、本塁打以外が出るまでスイング数を消費せずに無制限で“レンチャン”できることになった。

同点時の決着方法も変わる。第１ラウンドで同点の場合は従来通り「そのラウンドの最長飛距離」で比較するが、準決勝以降では、従来の「６０秒間の延長戦」ではなく「３スイングずつの延長戦（スイングオフ）」を勝敗が決するまで交互に行う。

出場者８人がシードなしで第１ラウンドを戦い、本塁打数の上位４人が準決勝（トーナメント制）に進むという全体構成は維持される。