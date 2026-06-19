「黄狐カード」は新しい旅立ちを後押ししてくれる？【指導霊さんオラクルカード】

「黄狐カード」は新しい旅立ちを後押ししてくれる？

12 黄狐 （おうこ）

まずは、愛する





基本解説

愛がテーマのカードです。特に「愛されたい」「認められたい」という力が強くあります。でも、「愛されたい」と願うなら、まずは自分が愛するところから。「認められたい」と思うのなら、自分が認めるところからとも教えています。ただ、「こんなに愛しているのに、愛してくれない」「私はあなたを認めているのに、認めてくれない」などと「くれないオバケ」にならないよう注意が必要。私は尽くしているのに！と思っても、それって本当に相手があなたに望んでいることなのか。相手が求めるものを与えられる人になっていくことも促しているようです。

チャネリングメッセージ

もう既に、進むべき場所もたどり着くルートも、あなたには全部見えています。あとは駆け上がるだけ…なのに、見て見ぬ振りをしていませんか？気づかない振りをしているのは、馴れ親しんだところにずっといたいから？新しい生活に興味はあるものの、切り替えるための勇気がないと思い込んでいるから？そんな状況に対して、そろそろ次の目的地に向けて旅に出る準備をしましょう！居心地のいい環境に止まることも、もちろん選択肢のひとつです。でも、今アクションを起こすことによって、必ず「あのときに動いてよかった」と思える未来がやってきます。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。