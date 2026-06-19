サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１８日、グループリーグＬ組でガーナとパナマが戦い、ガーナが試合終盤に均衡を破って勝利した。

ガーナ１―０パナマ

後半の追加タイム、左サイドの突破から最後はゴール前に詰めたイレンキが決勝点を挙げた。パナマは前半から押し気味に試合を進めて相手ゴール前に迫ったが、好機を生かせず。Ｗ杯で初の勝ち点獲得はならなかった。

劇的な試合に「疲れたよ」

ガーナのケイロス監督は、試合後の記者会見で「疲れたよ」と切り出した。「非常にタフで激しい試合で、私自身も興奮しすぎてしまった」。雨の中、劇的に勝ち点３をもぎ取った。

２０１０年大会で８強入りした実績もあるガーナに対し、パナマは２度目の出場で初の勝ち点を目指すチームだ。だが、ポルトガル、イランでの指揮を含め監督として５度目のＷ杯に臨む７３歳の名将は、組織的に戦う相手を強く警戒。苦戦を想定し、選手にはとにかく集中力を切らさないよう説いていた。

だから、立ち上がりから勢いよく前に出られ、１対１で苦戦しても慌てなかった。後半は球際の激しさが増し、攻守がめまぐるしく入れ替わる展開の中、相手の隙を狙い続けた。その姿勢が実ったのが、９０分を過ぎて引き分けの雰囲気が漂った最終盤。カウンターから途中出場のトーマスアサンテが左サイドを抜け出すと、ゴール前に走り込んだイレンキに正確なパスを送って決勝点を呼び込んだ。

２か月前に招聘（しょうへい）されたばかりの指揮官は、「パスで攻めるか、右サイドからか、左サイドからか、そんなことは重要ではない。我々はただ勝利への道を見つけ出せればいい」という哲学を持つ。緻密（ちみつ）に作戦を練り、試合中の修正力も抜群だが、短期間でたたき込んだのは何より、勝利への貪欲さで、「選手が命がけで戦う姿を見ることができた」と目を細めた。

チームの愛称は「ブラック・スターズ」。強豪イングランドとの次戦でも光り輝くことができるか。（平沢祐）