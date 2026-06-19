フリービット<3843.T>が４日続伸している。１８日の取引終了後に集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の６００億円から６２５億円（前の期比１３．５％増）へ、営業利益が６１億円から６６億５０００万円（同１３．０％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。



５Ｇインフラ支援事業におけるＭＶＮＯ向け事業支援サービスの伸長や、５Ｇ生活様式支援事業における集合住宅向けインターネットサービスの拡大、企業・クリエイター５Ｇ ＤＸ支援事業におけるアフィリエイト事業の取引規模拡大などにより全セグメントで増収となったことが貢献した。また、グループ一体運営による販管費率の改善が進んだことも寄与した。



出所：MINKABU PRESS