開催国カナダがW杯初勝利!! 9人となったカタールを圧倒、ゴールラッシュで6発大勝!!
[6.18 W杯B組第2節 カナダ 6-0 カタール]
北中米W杯は現地時間18日、B組第2節のカナダ代表対カタール代表を行い、カナダが6-0でW杯初勝利を挙げた。24日に行われる第3節でカナダはスイス、カタールはボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。
第1節でカナダはボスニア・ヘルツェゴビナ、カタールはスイスとともに1-1のドローで終えて迎えた第2節。両チームはともにW杯での白星がなく、第1節での勝ち点1が初の勝ち点に。通算成績はカナダが7試合1分け6敗、カタールが4試合1分け3敗となっており、初勝利を賭けた一戦にもなった。
立ち上がりから開催国の一つであるカナダがボールを保持し、一方的に押し込む展開が続く。前半7分には右サイドからMFアリ・アフメドが送ったクロスにファーサイドでFWジョナサン・デイビッドが反応。しかし、右足で合わせたシュートはGKマフムド・アブナダに弾き出されてしまった。
しかし、その後も攻勢をかけると15分に試合を動かす。右サイドのDFアリスター・ジョンストンのクロスをまたもやJ・デイビッドが右足ボレー。アブナダに阻まれたものの、こぼれ球にいち早く反応したFWサイル・ラリンが押し込み、スコアを1-0とした。初戦でもゴールを奪っていたラリンは2試合連続ゴールとなった。
1点をリードしてもカナダは攻撃の手を緩めず、29分には追加点を奪取。MFテイジョン・ブキャナンのミドルシュートは相手選手にブロックされるが、落下地点にいち早く入ったJ・デイビッドが右足ボレーで叩き込んだ。さらに31分にはPA内に走り込もうとしたブキャナンがDFホマム・アフメドのファウルを誘う。VARが介入した結果、PKだった判定はFKとなったが、アフメドが一発退場となり、2点のビハインドを背負うカタールが数的不利に陥ってしまった。
数的優位に立ったカナダは45+3分、ラリンのヘディングシュートのこぼれ球をJ・デイビッドが押し込み、リードを3点差に広げて前半を折り返す。
守備に重心を置かざるを得ないカタールは5-4-0と前線に選手を残さず、これ以上の失点を避けようと後半に入る。時には自陣PA内にフィールドプレーヤー9人全員が入って粘り強く対応しようとするが、8分にMFイスマエル・コネへのファウルでMFアシム・マディボが一発退場となり、カタールは2人少ない状況に。しかし、このプレーはカナダにとってもアクシデントとなり、ファウルを受けたコネが負傷し、MFネイサン・サリバとの交代を余儀なくされた。
2人多くなったカナダは18分、途中交代で入ったサリバが直接FKを叩き込んで4点目。30分にはMFジェイコブ シャッフェルバーグのシュートがMFモハメド・アル・マンナイのオウンゴールを誘って5点目、45+2分にはJ・デイビッドが今大会2人目となるハットトリック達成して6点目を記録する。最後までゴールを狙い続けたカナダが6-0の快勝でW杯初白星を獲得した。
北中米W杯は現地時間18日、B組第2節のカナダ代表対カタール代表を行い、カナダが6-0でW杯初勝利を挙げた。24日に行われる第3節でカナダはスイス、カタールはボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。
第1節でカナダはボスニア・ヘルツェゴビナ、カタールはスイスとともに1-1のドローで終えて迎えた第2節。両チームはともにW杯での白星がなく、第1節での勝ち点1が初の勝ち点に。通算成績はカナダが7試合1分け6敗、カタールが4試合1分け3敗となっており、初勝利を賭けた一戦にもなった。
しかし、その後も攻勢をかけると15分に試合を動かす。右サイドのDFアリスター・ジョンストンのクロスをまたもやJ・デイビッドが右足ボレー。アブナダに阻まれたものの、こぼれ球にいち早く反応したFWサイル・ラリンが押し込み、スコアを1-0とした。初戦でもゴールを奪っていたラリンは2試合連続ゴールとなった。
1点をリードしてもカナダは攻撃の手を緩めず、29分には追加点を奪取。MFテイジョン・ブキャナンのミドルシュートは相手選手にブロックされるが、落下地点にいち早く入ったJ・デイビッドが右足ボレーで叩き込んだ。さらに31分にはPA内に走り込もうとしたブキャナンがDFホマム・アフメドのファウルを誘う。VARが介入した結果、PKだった判定はFKとなったが、アフメドが一発退場となり、2点のビハインドを背負うカタールが数的不利に陥ってしまった。
数的優位に立ったカナダは45+3分、ラリンのヘディングシュートのこぼれ球をJ・デイビッドが押し込み、リードを3点差に広げて前半を折り返す。
守備に重心を置かざるを得ないカタールは5-4-0と前線に選手を残さず、これ以上の失点を避けようと後半に入る。時には自陣PA内にフィールドプレーヤー9人全員が入って粘り強く対応しようとするが、8分にMFイスマエル・コネへのファウルでMFアシム・マディボが一発退場となり、カタールは2人少ない状況に。しかし、このプレーはカナダにとってもアクシデントとなり、ファウルを受けたコネが負傷し、MFネイサン・サリバとの交代を余儀なくされた。
2人多くなったカナダは18分、途中交代で入ったサリバが直接FKを叩き込んで4点目。30分にはMFジェイコブ シャッフェルバーグのシュートがMFモハメド・アル・マンナイのオウンゴールを誘って5点目、45+2分にはJ・デイビッドが今大会2人目となるハットトリック達成して6点目を記録する。最後までゴールを狙い続けたカナダが6-0の快勝でW杯初白星を獲得した。