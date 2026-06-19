19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比9.6％減の1093億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.4％減の864億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、ＮＥＸＴ 電機・精密 <1625> 、グローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ <2252> など74銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> など18銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が8.00％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> が7.98％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.74％高、グローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> が3.33％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.21％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> は8.41％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> は5.19％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は5.06％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ <577A> は4.93％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.90％安と大幅に下落している。



日経平均株価が661円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金599億9100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金467億200万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が76億4800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が47億3900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が30億9500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が30億8400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が18億9200万円の売買代金となっている。



株探ニュース