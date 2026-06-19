北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われ、後半にカナダのMFコネ選手がカタールMFマティボとの接触で負傷。大怪我を負ったとみられ、会場は騒然となった。怪我を負わせる形となったMFマティボのSNSには試合中からコメントが殺到している。

後半6分、カタールMFマティボが、カナダMFコネへタックルした場面。ピッチに転倒し、うずくまったコネの脚はあらぬ方向へ曲がっているように映った。両チーム選手やスタッフが集まり、会場は異様なムードに。反則を犯したマティボは頭を抱え、危険プレーで退場処分になった。カナダの選手たちは円陣を組み、涙する選手も。その後、担架で運ばれたコネは上半身だけ起こして観客に手を振った。

タックル自体に悪意はなく偶発的なものに映ったが、悲劇を巻き起こすことに。直後からマティボのインスタグラムにはコメントが殺到。一部で「君はたった今、我々の最も重要な選手の一人のW杯を終わらせたんだぞ」という誹謗中傷があったが、大半は同情や理解を示すものだった。

「大丈夫だブラザー、スポーツでは起こりえることだ」「わざとやった訳じゃないことは私たちみんなが理解しているよ」「残念だけど、こういうことも起きるんだ。気を強く持つんだ！」「誹謗中傷には耳を傾けてはダメだ。あれはアクシデントなんだから」などの声が続々と寄せられた。

試合は2人の退場者を出したカタールをカナダが圧倒的に攻め立て6-0で勝利。W杯初勝利を挙げたものの、コネの件もあり、ゴールを決めた直後に選手たちの笑顔はなく、悲しさの残る1勝となった。



（THE ANSWER編集部）