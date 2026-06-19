◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第２戦 カナダ６―０カタール（１８日、ＢＣプレース・バンクーバー）

２大会連続２度目出場のカタール（ＦＩＦＡランク５６位）は、開催国のカナダ（同３０位）に０―６で大敗した。

大会初勝利を目指す同士の対決は一方的な展開になった。前半１６分にＦＷラリンの２戦連発を許すと、同２９分には相手のエースであるＦＷのＪ・デービッドに追加点を献上。そこから立て直すことができず、失点を重ねた。

勝敗を大きく分けたのが２人の退場者だ。前半３１分、決定的な得点機会の阻止があったとしてＤＦアハメドが一発退場。前半のうちに１０人での戦いが余儀なくされると、後半６分にはＭＦマディボが相手ＭＦコネへのファウルでレッドカードが提示され、以降は９人で戦うことになった。コネは左足を大きく負傷した様子で会場内が騒然となり、マディボも頭を抱えて放心状態になっていた。

２２年前回大会は開催国として初出場し、１次リーグ３戦全敗に終わっていたが、初戦はスイスに１―１でドロー。Ｗ杯で初めての勝ち点を手にしたが、ボスニア・ヘルツェゴビナとの第３戦では初の勝ち点３を狙う。

◆カタール（２大会連続２度目）ＦＩＦＡランク５６位。自国開催の２２年大会で初出場し、１次リーグ敗退。スペイン代表、Ｒマドリードなど率いた同国のフレン・ロペテギ（５９）が２５年から指揮。２４年アジア杯得点王とＭＶＰのＦＷアフィフの破壊力に期待。アジア４次予選はＡ組１位。予選成績は１０勝３分５敗。首都はドーハ。人口は約３００万人。