日本代表（FIFAランク18位）のMF久保建英（25=Rソシエダード）が1次リーグ第2戦のチュニジア戦（同45位=日本時間21日午後1時キックオフ）を欠場することが決まった。試合会場のメキシコ・モンテレイには同行せず、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルでリハビリを続けると、日本協会が同19日に発表した。

【もっと読む】森保Jの主力はW杯後に移籍ラッシュ…中村敬斗は市場価値急騰！ 上田綺世、鈴木彩艶、そして久保建英は？

大黒柱を欠く第2戦の相手は、初戦のスウェーデン戦（同38位）を1−5の大差で落とし、後がないチュニジア。初戦後にサブリ・ラムシ監督（54）が電撃解任され、フランス人のエルベ・ルナール氏（57）の監督就任が決まった。異例のW杯期間中の交代劇でチーム内がドタバタなのは間違いないが、「かえってまとまる可能性がある」とチュニジア代表を知る現地のメディア関係者がこう続ける。

「今大会にはチームスタッフではないラムシ監督の息子が、なぜかチームに帯同。選手たちと同じバスを移動に使い、練習にも顔を出して、我が物顔で振る舞っていることが問題視されていた。挙句の果てに、スウェーデン戦後に一部サポーターと乱闘騒ぎまで起こした。これがラムシ監督更迭の引き金になったとされる。代表メンバーの大半は、チームを私物化していたラムシ監督に辞めて欲しかった。開幕前のベルギーとの親善試合も0−5の大敗。選手は明らかにヤル気を失っていました」

チュニジアはアフリカ予選H組を9勝1分けの無敗、無失点で通過している。それなのに、自慢の堅守が完全に崩壊しての敗戦だ。

「スウェーデン戦もどこかおかしかった。マークの受け渡しやセカンドボールの回収といった、チュニジア守備陣がウリにしていた基本的な連動性が完全に失われていた。ピッチ上の選手たちの足並みが全く合わず、戦術的な修正が一切機能しなかった。というより、機能させようともしていなかった。ラムシ監督が大会前に仕込んできた守備組織の崩壊は深刻なレベルだったが、必死に守ろうという意識が見えなかったため、ラムシ体制に反発した選手たちが、あえて崩壊させたんじゃないかという指摘もあったほど。スウェーデン戦後、チュニジアのチーム内で内紛が勃発したとの報道もありましたから」（前出の関係者）

代表チームの私物化以外にも、ラムシ監督が精神的支柱を今大会のメンバーから外したことで、波紋が広がっていた。別のサッカー関係者がこう言う。

「ガンバ大阪の点取り屋、FWイッサム・ジェバリ（34）です。アジア・チャンピオンズリーグ2で、決勝戦でもアシストを記録。G大阪の優勝に大きく貢献し、大会MVPにも輝いた。かつての代表の精神的支柱。それでも、W杯メンバーに選ばれなかった。ラムシ監督はACL2での活躍を『知らなかった』と言った。それなのに、開幕前最後のベルギー戦で大敗を喫した後、『ジェバリをメンバーから外したことを今になって深く後悔している』と発言。自身の情報収集能力のなさを棚に上げ、得点力不足の現FW陣を暗に批判したことで、チーム内で総スカンを食らったのです」

結果的にチュニジアイレブンの願い通り、ラムシ監督は解任されたわけだが、これでチームが変貌する可能性がある。

「白い魔術師」の異名を持つルナール新監督は、前回2022年カタール大会ではサウジアラビアを率いた。1次リーグのアルゼンチン戦で0-1のハーフタイムに「次、メッシがボールを持ったら、ディフェンスで激しく行け。ボールを持っている奴には全員でプレッシャーをかけるんだ。それができないなら、スマホを取り出してメッシと記念写真でも撮ってこい」とゲキを飛ばし、2-1の逆転勝利に導いた。

モチベーターとして評価の高い闘将はこの日、「何百万ものチュニジア人が、君たちを追いかけ、共に旅をするために多くを犠牲にしているのに、あんな姿を見せるのか？ 君たちの誇りとパーソナリティはどこにあるんだ？ 遊びに来ているか写真を撮りに来ていると勘違いしているやつは、今すぐ荷物をまとめて出て行け！」とさっそく「雷」を落としたという。

ついに「カルタゴの鷲」は目覚めるのか──。森保ジャパン、油断は大敵である。