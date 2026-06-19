【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#69

【前回を読む】女子プロ会場は“推し活”で大盛況…熱狂的ファンの声援とマナー問題をプロキャディーが考える

女子ツアーは今週の「ニチレイレディス」から関東で3連戦。千葉、千葉、神奈川（横浜）と続きますが、最後の7月第1週は横浜へは行かず栃木（西那須野CC）の男子ツアーで大嶋宝プロとコンビを組みます。その後は、女子の「ミネベアミツミ・北海道新聞カップ」のオファーをお断りして、同じ栃木で行われる男子のACNツアーで上井邦浩プロのバッグを担ぎます。この4試合は関東圏ですから移動は楽だし、ガソリン代も大してかかりません。

ACNツアーの翌週から女子ツアーに戻り、仙台（明治安田レディス）、福岡（大東建託・いい部屋ネットレディス）と移動し、6連戦を終えてから1週間の夏休みに入ります。

ちょっと愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話をします。

今季前半戦は僕の力が及ばず、一緒に戦った選手はほとんど決勝へ進めませんでした。北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題からです。今週は千葉で車中泊。夜も暑くなってきましたが、小型扇風機で乗り切ります。就寝中にエアコンを使うと3日目にはサブバッテリーの電気がなくなるからです。

次戦の「アースモンダミンカップ」の会場までは目と鼻の先。大会中は木更津のゲストハウスに特別価格（1泊約3000円）でお世話になります。シャワーとトイレは共同ですが、冷房のある部屋ですから快適に眠れます。ゲストハウスでも朝・夕の食事は近隣スーパーのお弁当が常。ちなみに、「アースモンダミンカップ」はギャラリープラザ内の飲食が無料ですからうれしいです。この大会の優勝賞金は、ツアー最高額の7200万円と超ビッグ。初コンビの但馬友ちゃんには頑張って欲しいです（笑）。

（梅原敦／プロキャディー）