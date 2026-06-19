ドジャースからDFA（メジャー40人枠から外す事実上の戦力外）となったサンティアゴ・エスピナル内野手（31）がマイナー降格を拒否し、FAとなった。18日（日本時間19日）までに大リーグ公式サイトで公示された。

エスピナルは2016年のMLBドラフト10巡目（全体298位）でレッドソックスから指名され、20年にブルージェイズでメジャーデビュー。22年には主に二塁を守り、キャリア最多の135試合に出場した。ドジャースがエドマン、E・ヘルナンデスと2人のユーティリティープレーヤーがオフに手術を受けたことから、同じく万能に内外野を守れるエスピナルを今季、獲得していた。

ただ、キケことE・ヘルナンデスが左肘手術から復帰した5月25日（同26日）にDFAとなった。その後、E・ヘルナンデスが左脇腹の肉離れでわずか2試合で再離脱したため、同月29日（同30日）に異例の早期メジャー復帰をしていた。

ところが、今度はエドマンの復帰に伴い今月16日（同17日）に再びDFAになった。今季成績は36試合で打率・268、1本塁打、7打点だった。

地元メディア「ドジャースネーション」のネルソン・エスピナル記者は自身のX（旧ツイッター）で「ドジャースを離れ、フリーエージェントとなった」と報じ「彼はドジャースの組織内で（メジャー再昇格）を待つのではなく、別のチャンスがないか探るためにFAの道を選んだ」と記した。

その上で「もし他球団からオファーがなければ（それは驚きだが）、特に怪我人が出た場合には、ドジャースは彼を喜んで迎え入れるだろう」ともつづった。