【HG 1/35 Zi-アルテミス】 7月発売予定 価格：9,900円 【HG 1/35 Zi-アポロ】 7月発売予定 価格：5,500円

BANDAI SPIRITSはプラモデル「HG 1/35 Zi-アルテミス」を7月に再版する。価格は9,900円。本商品と対になる「HG 1/35 Zi-アポロ」も7月発売で価格は5,500円。こちらは受付中だ。

2つの機体はアニメ「コードギアス 奪還のロゼ」に登場する。「HG 1/35 Zi-アルテミス」はフレームを組み替えることで変型形態「フォートレスモード」を再現。「HG 1/35 Zi-アポロ」と連動することで劇中の合体形態「Zi-オルテギア」も再現可能だ。

・「HG 1/35 Zi-アルテミス」商品ページ

・「HG 1/35 Zi-アポロ」商品ページ

【HG 1/35 Zi-アルテミス】【HG 1/35 Zi-アポロ】【Zi-オルテギア】

(C)SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design (C)2006-2024 CLAMP・ST