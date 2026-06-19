◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第２戦 カナダ６―０カタール（１８日、ＢＣプレース・バンクーバー）

ＦＩＦＡランク３０位で開催国のカナダが５６位のカタールに６―０で大勝し、Ｗ杯で初白星を手にした。

自国バンクーバーでの試合なこともあり、スタンドは赤一色。圧倒的ホームの雰囲気の中、エースのＪ・デービッドが大爆発した。前半１６分に自身のシュートのこぼれ球から先制点が生まれると、同２９分に味方のパスが相手に当たり大きく跳ね上がったボールを右足でダイレクトシュート。ネットに力強く突き刺さり、Ｗ杯での初得点を手にした。

ここで勢いは止まらず、前半終了間際には味方のヘディングシュートからのこぼれ球に詰め、懸命に伸ばした右足で追加点を押し込んだ。さらに５―０の後半アディショナルタイム２分には３点目を獲得した。今大会のハットトリックはアルゼンチンのＦＷメッシに続いて２人目。主力ＭＦコネが後半１１分に負傷交代して会場が騒然とする中、エースが６発大勝に導いた。

Ｊ・デービッドは長年カナダのエースとして活躍し、代表通算４２得点は歴代最多。フランス１部リールの４シーズンで７１得点を奪うなど活躍し、今季からイタリアの名門ユベントスに加入したが、リーグ戦６得点のみと実力を出し切れなかった。今大会の初戦も不発に終わったが、悩めるエースが本領を発揮。Ｗ杯開催国の選手がハットトリックを達成するのは１９６６年イングランド大会決勝のジェフ・ハースト以来６０年ぶりという大記録を達成した。