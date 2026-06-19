Whip Bunnyの夏ランジェリー特集♡きらめく新作で可愛さ倍増

明日花キララさんプロデュースの人気ランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、この夏の気分を盛り上げる華やかな新作ランジェリーが登場しました。SNSでは「透明感やばい！」「可愛く映えそう♪」と話題になり、発売直後から注目を集めています。繊細な刺繍やビジュー、ラメなどを贅沢に取り入れたデザインは、身につけるだけで特別な気分を演出。今回は全5コレクションを詳しくご紹介します♡

華やかさ際立つ主役級デザイン

「Lumiere Peony Bra&Shorts」は、満開のピオニーをイメージした幻想的なランジェリー。ラメ糸刺繍のチュールレースとグラデーションプリントが美しく重なり、華やかな存在感を放ちます。

カラーは可憐なPeony Pinkと大人っぽいPeony Purpleの2色展開。価格は7,480円（税込）です。ブラサイズはB～Gカップ、アンダーバスト65～75。

ショーツはMサイズ（ヒップ87～95cm）、EFG75のみLサイズ（ヒップ92～100cm）です。

「Spark Rich Flower Bra&Shorts」は、宝石のような輝きをテーマにしたラグジュアリーなデザイン。

立体的なアップリケとビジューがバストを華やかに演出し、ダブルストラップやサイドコードがボディラインを美しく見せてくれます。

カラーはSpark Pink、Spark Blackの2色。価格は7,920円（税込）。サイズ展開はB～Gカップ、アンダーバスト65～75で、ショーツはMサイズとLサイズを用意しています。

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ロマンティックな世界観を楽しむ

「Butterfly Rose Garden Bra&Shorts」は、ローズガーデンを舞う蝶をイメージしたエレガントな一着。繊細な刺繍とローズプリントが重なり合い、奥行きのある美しいデザインに仕上がっています。

カラーは透明感のあるBlue ButterflyとシックなBlack Butterfly。価格は7,920円（税込）です。ブラサイズはB～Gカップ、アンダーバスト65～75。

ショーツはMサイズ、EFG75のみLサイズとなっています。

「Gorgeous Shine Rose Choker Bra&Shorts」は、ブランドで長年愛される人気シリーズ。鮮やかなラメ入りローズ刺繍とケミカルレースが魅力で、付属のチョーカーが特別感を高めます。

カラーは多幸感あふれるYELLOWと、セクシーな印象のROSEPINK。価格は7,480円（税込）。サイズはB～Gカップ、アンダーバスト65～75で、ショーツはMサイズとLサイズを展開しています。

大人の色気を引き出す贅沢レース

「Noble Jewel Rose Bra&Shorts」は、夏の色気を大胆に表現したラグジュアリーなランジェリー。箔加工レースに立体ローズや宝石モチーフを重ね、ビジューストーンが光を受けて華やかに輝きます。

カラーは上品なDusty Wineと凛としたLoyal Navy。価格は7,480円（税込）です。

ブラサイズはB～Gカップ、アンダーバスト65～85まで対応。ショーツはMサイズ（ヒップ87～95cm）、EFG75・80・85はLサイズ（ヒップ92～100cm）となっています。

大人っぽさと女性らしい魅力を引き立ててくれるコレクションです。

夏のおしゃれをもっと楽しもう

Whip Bunnyの新作コレクションは、華やかさ、可愛らしさ、色気を兼ね備えた魅力的なラインナップが揃っています。シーンや気分に合わせて選べる豊富なデザインとカラー展開も嬉しいポイント。

さらに、お買い物をした方全員に毎月デザインが変わる限定オリジナルカレンダーがプレゼントされる特典も見逃せません。

この夏はお気に入りのランジェリーを見つけて、自分らしい美しさを楽しんでみてはいかがでしょうか♡