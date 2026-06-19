吉田優利と勝みなみが日本勢最上位の12位発進 渋野日向子は115位 中国のリュー・ヤンが単独首位
＜マイヤーLPGAクラシック 初日◇18日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は12人が出場している。
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日本勢最上位は「69」の3アンダーで回った吉田優利と勝みなみ。首位と3打差の12位タイで滑り出した。 岩井千怜は2アンダー・25位タイ。竹田麗央は途中3オーバーまで後退したが4つのバーディを奪って巻き返して1アンダー・41位タイにつけている。 山下美夢有はイーブンパー・61位タイ。笹生優花、原英莉花、西村優菜、岩井明愛の4人は1オーバー・90位タイ。 渋野日向子は2バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「74」。櫻井心那らと並んで2オーバー・115位タイ。馬場咲希は4オーバー・139位タイと出遅れた。 ツアー初優勝を狙う中国のリュー・ヤンが「66」で回り、6アンダー・単独首位。1打差の2位には、ジェシカ・ポーバスニック（米国）、キャシー・ポーター（豪州）の2人が並んでいる。 今大会終了後のCMEグローブポイントランキング上位者は、来週の全米女子プロと「エビアン選手権」の出場権が与えられる。 賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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