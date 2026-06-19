【為替】拡大する米ドルの「買われ過ぎ」懸念

過去1ヶ月で急拡大した投機筋の米ドル買い越し

CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の米ドル・ポジション（非米ドル主要5通貨＝円、ユーロ、英ポンド、加ドル、豪ドルのポジションで試算）は、先週（6月8日週）にかけて買い越しが30万枚近くに拡大した（図表1参照）。米ドル買い越しが30万枚以上に拡大したのは、これまで限られていた。その意味では、買い越しの30万枚以上は、米ドルの「買われ過ぎ」圏と言えそうだ（図表2参照）。

【図表1】CFTC統計の投機筋の米ドル・ポジション（2024年1月～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成【図表2】CFTC統計の投機筋の米ドル・ポジション（2000年～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

米ドル買い越しは、2月末からのイラン戦争が展開する中で拡大したが、それは4月前半で一段落し、5月半ばにかけて米ドル・ポジションはほぼ中立な状態になっていた。ただその後米ドル買い越しを拡大する動きが再燃すると、最近にかけてそれが加速し、一気に米ドル「買われ過ぎ」懸念も強くなってきた。

FRB利上げ観測が米ドル買いを加速させた可能性

米ドル買いが最近にかけて急拡大したのは、インフレ再燃への懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）の利上げ観測が広がった影響が大きかったのではないか。米ドル買い越しが拡大した5月半ばは、米国の金融政策を反映する2年債利回りが4％を大きく上回り出したタイミングでもあった（図表3参照）。米国の政策金利であるFFレートの誘導目標上限である3.75％を、米2年債利回りが0.25％以上上回り始めたのは、まさに利上げを織り込んだという意味になる（図表4参照）。

【図表3】米国の2年債利回りと10年債利回りの推移（2026年1月～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成【図表4】米2年債利回りとFFレート（2020年～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

以上のように見ると、インフレ再燃を懸念したFRB利上げを織り込んだ米金利の上昇が米ドル買いの拡大をもたらし、一気に米ドルの「買われ過ぎ」懸念も強まるほどになってきたということではないか。

円「売られ過ぎ」と米ドル「買われ過ぎ」同時発生＝2024年「歴史的円安」と類似

ところで、米ドル買い越しが30万枚前後まで拡大したのは、2024年以降では2024年4～7月と2025年1月に見られた。このうち前者の主役は円の売り越しであり、後者においては円売り越しは限られていた。

2024年4～7月は、円の「売られ過ぎ」と米ドルの「買われ過ぎ」がほぼ同時に発生する中で、一時161円までの「歴史的円安」、「歴史的米ドル高」が起こった。足下の円売り越しは、その2024年7月以来の水準まで拡大してきた。そして、米ドルにも2024年7月以来の「買われ過ぎ」懸念が強くなっている。

以上のように、円「売られ過ぎ」と米ドル「買われ過ぎ」が同時に発生する中で160円を超える米ドル高・円安が起こっているという点においても、足下の状況は「歴史的円安」と呼ばれた2024年4～7月の構図に似ていると言えそうだ。

吉田 恒 マネックス証券 チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ FX学長