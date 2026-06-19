◇W杯北中米大会1次リーグB組 カタール 0―6 カナダ（2026年6月18日 バンクーバー）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組の第2戦が18日（日本時間19日）に行われ、カタールは開催国カナダに0―6（前半0―3）と大敗した。1敗1分けと勝ち点1のままで、24日（同25日）にボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。

スイスとの初戦に1―1で引き分け、高まっていたW杯初勝利の希望はあっけなく打ち砕かれた。カナダに左サイドを攻め立てられ、前半16分、29分と立て続けに失点。31分にはDFアハメドが後ろから相手を倒して一発レッドとなり、アディショナルタイムには3点目を奪われた。

後半6分にはMFマディボが、カナダのMFコネの足を後方から刈り取る形で倒してしまった。重傷を負った様子のコネの元には医療スタッフがすぐさま駆けつけ、両軍の間で押し問答が始まって場内は騒然となった。マディボはショックの表情で一発レッドとなり、場内からはブーイングが浴びせられた。9人になったカタールはなすすべなく、カナダに80パーセント近くのポゼッションを許して後半にも3失点。1次リーグ最終戦にも影響が残りそうな惨敗を喫した。