◇W杯北中米大会1次リーグB組 カナダ 6―0 カタール（2026年6月18日 バンクーバー）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組の第2戦が18日（日本時間19日）に行われ、開催国カナダがカタールに6―0（前半3―0）で大勝し、W杯出場3度目、8試合目にして初勝利を記録した。カナダは1勝1敗の勝ち点4とし、初の1次リーグ突破に前進した。

カナダは1―1で引き分けた初戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦から先発を2人変更。前戦途中出場で貴重な同点ゴールを決めたFWラリン（サウサンプトン）がスタメン入りし、先制点を挙げた。前半16分、FWのJ・デービッド（ユベントス）のシュートのはね返りを押し込み、2戦連続ゴールをマークした。

勢いづいたカナダはJ・デービッドが前半だけで2点を追加した。前半29分、FWブキャナン（インテル・ミラノ）のシュートが相手に当たった浮き球を右ボレーで放り込み、W杯初ゴール。アディショナルタイムの同48分には、ラリンのヘディングシュートが防がれたところに詰めてねじ込んだ。今季加入のユベントスではリーグ6得点と不振だったエースが、復活ののろしを上げた。

前半に退場者を出したカタールを圧倒し、楽勝ムードに沸き返っていた場内が静まりかえったのは後半6分。中盤のキーマンであるMFコネ（マルセイユ）がカタールのMFマディボ（アルワクラ）に後方から足を刈り取られる形で転倒。足に重傷を負った様子ですぐさま医療スタッフが駆けつけ、両軍の間で押し問答が始まって場内は騒然となった。コネは担架に乗せられてピッチを後にし、マディボは一発レッド。2人多くなったカナダは後半に3点を追加し、J・デービッドは今大会2人目となるハットトリックを達成したが、後味の悪さが残った。