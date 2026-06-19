西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（乙女座・天秤座）【一番わかりやすい はじめての西洋占星術】

西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（乙女座・天秤座）

乙女座

穏やかで規則正しい日常を好む

知的かつ客観的な世界の観察者

二分類 女性星座

三分類 柔軟宮

四分類 地のエレメント

・守護星

水星

・象徴する体の部位

胃、腸

・象徴するフレーズ

I analyze 「私は分析する」

キーワード

冷静で観察力・分析力に富む/物事の規則・ルールを守る/礼儀正しい/完璧主義/激しい感情表現は苦手/ナイーブで怖がり/奉仕的な精神/健康志向/批判精神が強い

エネルギー

この世界の冷静な観察者、乙女座。1知的で状況把握が早く、今必要なことを察知し実行する能力に秀でています。安定した環境・状況を好み、規則正しいリズムの中で最大の力を発揮。勉強やトレーニング、事務作業、家事など、2継続的な行動を計画的に行わせたら右に出る者はいません。その分、突発的な出来事や、3イレギュラーな状況は苦手。たとえそれがいくらポジティブなものでも、激しい展開、4感情の揺れを伴うものは避けがちです。

重要な言葉をさらに詳しく解説すると……

①知的で状況把握が早い

アクションを起こす前に「まずよく見る、聞く、考える」タイプ。要領がよく無駄なことをしません。「最小限で最大効率」を求める人。これが乙女座です。

②継続的な行動

「自分がよいと思う状況が淡々と同じ状態で続く」ことを好みます。その状況を守るために規則正しく動くので、勉強ははかどるし家は片付く。整理整頓も上手です。

③イレギュラーな状況は苦手

日常が乱されることを嫌がり、不協和音ととらえます。サプライズパーティーや急な告白など、内容がポジティブなことだったとしても喜びません。

④感情の揺れ

自分自身の中の変動にもあまり耐性がありません。怖いと感じると避け、なかったことにしたがる傾向も。大きな変化を受け入れるには、自分のペース＆時間が必要です。

天秤座

美的センスと外交手腕は超一流

場を味方につけ目的を達する頭脳プレイヤー

二分類 男性星座

三分類 活動宮

四分類 風のエレメント

・守護星

金星

・象徴する体の部位

腰、ウエスト、腎臓

・象徴するフレーズ

I balance 「私は調和させる」

キーワード

調和とバランス/優雅さ/上品さ/パートナーシップ/結婚/センスがよい/社交的/平和主義/公正さ/人気がある/日和見的/優柔不断/見栄っ張り

エネルギー

穏やかで冷静な性質の天秤座。いわゆる1空気を読む能力に長け、人の意図することや場の状況を読み取り、的確に行動へ移せる知性の持ち主です。社交的で美的なセンスもあり、おしゃれ。その華やかさ、誰に対しても2公正な姿勢から、人気を集めることもしばしばです。ただ平和・平穏を求める性格ゆえに、やむを得ない状況でも争いごとや3面倒ごとを避ける傾向も。また周囲に気を遣いすぎて優柔不断になり、4自分を見失いやすい側面もあります。

重要な言葉をさらに詳しく解説すると……

①空気を読む

一見受け身なようですが、より自分にとって有利な道を探すため、状況を見て空気を読むことを選択。自分の行動の成果を上げるためです。相手の意図を理解し利用できるので、モテます。

②公正な姿勢

策士という面が目立ちますが、根は公正で真面目な人。ずるさや差別などには非常に敏感で、理想主義者的な一面も。

③面倒ごとを避ける

調和を重んじる天秤座は「心を乱すもの・こと」が苦手です。激しすぎる争いや汚れ、苦痛はとにかく避けたい。嫌だし恐れています。大っぴらには逃げませんが(それはかっこ悪いから)、さりげなくそういう役目や場面は退けます。

④自分を見失いいやすい

周囲の考えや体面を気にしすぎて、自分の望みがわからなくなる。天秤座によくあることです。

【出典】『一番わかりやすい はじめての西洋占星術 』著：アストロカウンセラーまーさ