西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（乙女座・天秤座）【一番わかりやすい はじめての西洋占星術】
西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（乙女座・天秤座）
乙女座
穏やかで規則正しい日常を好む
知的かつ客観的な世界の観察者
二分類 女性星座
三分類 柔軟宮
四分類 地のエレメント
・守護星
水星
・象徴する体の部位
胃、腸
・象徴するフレーズ
I analyze 「私は分析する」
キーワード
冷静で観察力・分析力に富む/物事の規則・ルールを守る/礼儀正しい/完璧主義/激しい感情表現は苦手/ナイーブで怖がり/奉仕的な精神/健康志向/批判精神が強い
エネルギー
この世界の冷静な観察者、乙女座。1知的で状況把握が早く、今必要なことを察知し実行する能力に秀でています。安定した環境・状況を好み、規則正しいリズムの中で最大の力を発揮。勉強やトレーニング、事務作業、家事など、2継続的な行動を計画的に行わせたら右に出る者はいません。その分、突発的な出来事や、3イレギュラーな状況は苦手。たとえそれがいくらポジティブなものでも、激しい展開、4感情の揺れを伴うものは避けがちです。
重要な言葉をさらに詳しく解説すると……
①知的で状況把握が早い
アクションを起こす前に「まずよく見る、聞く、考える」タイプ。要領がよく無駄なことをしません。「最小限で最大効率」を求める人。これが乙女座です。
②継続的な行動
「自分がよいと思う状況が淡々と同じ状態で続く」ことを好みます。その状況を守るために規則正しく動くので、勉強ははかどるし家は片付く。整理整頓も上手です。
③イレギュラーな状況は苦手
日常が乱されることを嫌がり、不協和音ととらえます。サプライズパーティーや急な告白など、内容がポジティブなことだったとしても喜びません。
④感情の揺れ
自分自身の中の変動にもあまり耐性がありません。怖いと感じると避け、なかったことにしたがる傾向も。大きな変化を受け入れるには、自分のペース＆時間が必要です。
天秤座
美的センスと外交手腕は超一流
場を味方につけ目的を達する頭脳プレイヤー
二分類 男性星座
三分類 活動宮
四分類 風のエレメント
・守護星
金星
・象徴する体の部位
腰、ウエスト、腎臓
・象徴するフレーズ
I balance 「私は調和させる」
キーワード
調和とバランス/優雅さ/上品さ/パートナーシップ/結婚/センスがよい/社交的/平和主義/公正さ/人気がある/日和見的/優柔不断/見栄っ張り
エネルギー
穏やかで冷静な性質の天秤座。いわゆる1空気を読む能力に長け、人の意図することや場の状況を読み取り、的確に行動へ移せる知性の持ち主です。社交的で美的なセンスもあり、おしゃれ。その華やかさ、誰に対しても2公正な姿勢から、人気を集めることもしばしばです。ただ平和・平穏を求める性格ゆえに、やむを得ない状況でも争いごとや3面倒ごとを避ける傾向も。また周囲に気を遣いすぎて優柔不断になり、4自分を見失いやすい側面もあります。
重要な言葉をさらに詳しく解説すると……
①空気を読む
一見受け身なようですが、より自分にとって有利な道を探すため、状況を見て空気を読むことを選択。自分の行動の成果を上げるためです。相手の意図を理解し利用できるので、モテます。
②公正な姿勢
策士という面が目立ちますが、根は公正で真面目な人。ずるさや差別などには非常に敏感で、理想主義者的な一面も。
③面倒ごとを避ける
調和を重んじる天秤座は「心を乱すもの・こと」が苦手です。激しすぎる争いや汚れ、苦痛はとにかく避けたい。嫌だし恐れています。大っぴらには逃げませんが(それはかっこ悪いから)、さりげなくそういう役目や場面は退けます。
④自分を見失いいやすい
周囲の考えや体面を気にしすぎて、自分の望みがわからなくなる。天秤座によくあることです。
【出典】『一番わかりやすい はじめての西洋占星術 』著：アストロカウンセラーまーさ