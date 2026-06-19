◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第２戦 カナダ６―０カタール（１８日、ＢＣプレース・バンクーバー）

ＦＩＦＡランク３０位で開催国のカナダが５６位のカタールに６―０で大勝し、Ｗ杯で初白星を手にした。勝ち点４とし同勝ち点のスイスを得失点の差で上回りＢ組首位に立った。

自国バンクーバーでの試合なこともあり、スタンドは赤一色。観衆の期待に応えるように前半から得点を重ねた。まずは前半１６分、ＦＷのＪ・デービッドの強烈なミドルシュートからのこぼれ球をＦＷラリンが押し込み、先制点を獲得。ラリンは２戦連発となり、幸先の良い出だしとなった。

同２９分にはエースによる待望の得点も生まれた。エリア手前から出した味方のパスが相手に当たり大きく跳ねると、Ｊ・デービッドが右足でダイレクトシュートを放ち、ネットの中へ。自身のＷ杯初ゴールはカナダの歴代最多得点に並ぶ通算４０点目となった。同３１分に相手選手の退場で数的優位を得ると、Ｊ・デービッドは前半終了間際にもネットを揺らし、リードを３点に広げた。

後半１１分にはＭＦコネが相手選手との接触で左足を負傷するアクシデントが発生し、場内も騒然となったが、同１９分にはＤＦサリバが直接ＦＫを沈めて４点差に。サリバは負傷交代したコネの背番号である８のマークを手で作ると、コネのユニホームを掲げた。同３０分には相手のオウンゴール、後半アディショナルタイムにはＪ・デービッドが３点目を決め、Ｗ杯で初の勝ち点３を決定的にした。

２大会連続３度目出場のカナダは、１２日の初戦でＦＩＦＡランク６４位のボスニア・ヘルツェゴビナと１―１で引き分け。それでもマーシュ監督は「カナダにとって歴史的な勝ち点１ではあるが、できれば勝ち点３を取りたかった」と悔しさを隠さず、Ｗ杯初勝利を目指して第２戦に臨んでいた。

◆カナダ（２大会連続３度目） ＦＩＦＡランク３０位。８６年（自国開催）、２２年は１次リーグ敗退。２４年から米国出身のジェシー・マーシュ監督（５２）が指揮。２４年に招待された南米選手権で４強。ＤＦデービスはバイエルンでプレー。開催国のため予選なし。首都オタワ。人口約４２００万人。