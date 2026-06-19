前回２２年カタールＷ杯で美しきサポーターとして話題となったタレントでドラマーのＳＨＯＮＯが夫とともにＷ杯を楽しむ様子を投稿し、反響をよんだ。

今年３月にＪ１名古屋の山岸祐也との結婚を発表。フランスＶＳセネガルを観戦したそうで「エンバペはやっぱりすごかった 日本戦の時はスタジアムの中空調きいてて涼しかったけど、ニュージャージースタジアムは日差しやばくて暑すぎた！！！裾まくってるゴム見えててダサすぎる、しまってたはずなのにいつでてきたのこれ ラッパーみたいな金のチェーンネックレス気に入りすぎて２個買った」とつづり、「無事に一人でＵＳＡこれてよかった 初夫婦観戦！！！」と締めくくり、ウエストを覗かせたコーデのワンショットや、仲睦まじい２ショット写真などを投稿した。

コメント欄などでは「ヘソ出し可愛すぎるっ」、「素敵なご夫婦」、「お二人笑顔がそっくり」、「何年経っても美人すぎて頭痛い」、「おへそが可愛すぎます」との声が上がっていた。

ＳＨＯＮＯはカタールＷ杯で現地映像に映り込み、美人すぎるサポーターとして話題となった。ガールズバンドＰＡＲＡＤＯＸＸのドラマーとしても活躍している。