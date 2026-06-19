結成15周年で“未デビュー”…亀梨和也と「シンメ」だったアイドル・松崎祐介が本音吐露

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

6月15日（月）の放送では、ゲストにアイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜から越岡裕貴＆松崎祐介が登場。

結成15周年でまだCDデビューを果たしていない彼らが、これまで同期や後輩のデビューを見送ってきたときの心境を赤裸々に語った。

【映像】結成15周年で未デビュー…ふぉ〜ゆ〜が明かす胸の内

今回はゲストに越岡、松崎、そしてウエストランドの井口浩之が登場し、MEGUMIとトークを繰り広げた。

MEGUMIが「ふぉ〜ゆ〜のみなさんは、同期とか下の子たち（のデビュー）を見送っていた時間も長いわけですよね」と問いかけると、松崎は「僕で言ったら、当時KAT-TUNがデビューする前、亀梨和也と一緒に“シンメ”って言って、一番テレビに映る立ち位置にいた」と当時を振り返る。

しかしその後、いつも一緒だった亀梨だけがKAT-TUNとしてデビューすることに。松崎は「そこに僕がいなくて、めちゃくちゃ悔しい思いをしました」と当時の心境を打ち明けた。

また、越岡も亀梨やNEWS・増田貴久らが同期だったが、みんなデビューしてしまい、「やっぱりデビューしたときは悔しかった」とコメント。当時は仕事も少なく、普通に高校生活を楽しんでいたといい、「（アイドルを）ちょっと諦めてたみたいな部分は、若干あったのかもしれない」と話した。

この苦労話を受け、MEGUMIが「（今は）どういうモチベーションでアイドルをやっている？」とふぉ〜ゆ〜の2人に尋ねると、「悔しい思いをしてきたからこそ、今に繋がっているんじゃないのかなって思います」と前向きな返答をしていた。