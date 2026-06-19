7月24日に公開される『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の日本語吹替版声優を大島優子とレインボー（ジャンボたかお、池田直人）が務めることが決定した。

参考：『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』7月24日公開 日本語吹替版ティザー予告も

テレ東系で毎週金曜17時55分から放送中、さらに各種プラットフォームでも配信されているアニメシリーズ『パウ・パトロール』。2021年に公開された劇場版第1弾『パウ・パトロール ザ・ムービー』は、国内の累計興行収入が約2.9億円を記録。2023年に公開された劇場版第2弾『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』は興行収入約9.3億円を記録し、前作比約320％という驚異の数字をたたき出した。

劇場版第3弾となる本作では、巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、島の恐竜たちを巻き込んだ“ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。

吹替版声優には、これまでのシリーズでも同役を担当してきた声優陣がカムバック。ケント役に潘めぐみ、チェイス役に石上静香、マーシャル役に小市眞琴、スカイ役に井澤詩織、ラブル役に松田颯水、ロッキー役に小堀幸、ズーマ役に矢作紗友里が名を連ねている。

大島が吹き替えを担当するのは、ライバール市長を手助けするジャングルのエキスパート・ハーパー。大島は本作への出演について、「親子ともどもパウ・パトロールのファンなので、今回お声をかけていただいてとっても嬉しかったです！」と喜びを語った。

そして、レインボーのジャンボたかおはダイノ・アイランドに眠る資源を狙うダイヤモンドハンター・アリステア役、池田は、SNSが命な今どきのティーンエイジャー・ダスティン役をそれぞれ担当する。『ズートピア2』の吹き替え声優にも挑戦したジャンボたかおは、「今お子様に大人気のパウ・パトロールに、そして夏の最高の映画に関わらせていただいて、ものすごく幸せです！」と語った。一方、ダスティン役の池田は、本作で吹き替え声優に初挑戦。「映画館にレインボーが来るぞっていう感じで、2人で出演できることがすごく嬉しいです。自分の声が生きて動いてくれることに張り切っています！」と、初めてのアフレコへの期待と興奮をのぞかせた。

あわせて、チーム“パウ・パトロール”が恐竜たちと力を合わせて大ピンチに立ち向かう本予告も公開。映像では、地図にも載っていない謎の島“ダイノ・アイランド”に上陸したパウ・パトロールのメンバーたちが、ダイノ仕様にパウジョンアップした最新ガジェット搭載のビークルでパトロールを開始。すると、目の前には見上げるほど巨大なティラノサウルスが出現。最初は驚いて逃げ回っていたメンバーたちも、次第に心優しい恐竜たちと打ち解け、ダイノ・アイランドでの冒険を満喫していく。

しかしその裏では、島に眠るダイヤを狙う怪しい集団が暗躍。彼らが引き起こした騒動によって、島の中心にそびえ立つ火山に異変が発生する。煙と炎に包まれた島で逃げ惑う恐竜たちを前に、パウ・パトロールはダイノ装備をまとい緊急出動。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」の合言葉のもと、恐竜たちと力を合わせ、文字通り“ダイノサイズ”の大ピンチに挑んでいく。

なお、本予告のナレーションは、前作『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』でアドベンチャー・シティのテレビキャスター、サム・キッシャーの日本語吹き替えを担当した森川智之が務めている。

また、7月24日からは、全国の上映劇場で入場者特典として“ガオっとダイノミック！レックスのキラキラカード”の配布が決定。ダイノ・アイランドで暮らし恐竜と話すことができるレックスをゴージャスにキラキラ仕様にした特別カードで、裏面にはレックスの情報も記載されている。（文＝リアルサウンド編集部）