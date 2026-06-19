フジクラがカイ気配スタート、２７年３月期業績予想を上方修正し最終利益は一転増益予想へ

フジクラ<5803.T>がカイ気配スタートとなっている。１８日の取引終了後に２７年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２４３０億円から１兆４６２０億円（前期比２３．７％増）へ、営業利益を２１１０億円から３１００億円（同６４．３％増）へ、純利益を１５６０億円から２２９０億円（同４５．７％増）へ上方修正し、最終利益を一転増益予想としたことを好感した買いが流入している。



上期において、情報通信事業で想定していなかったハイパースケーラーからの光コンポーネント製品のプロジェクト受注や売価アップがあり、また、懸念された水素不足の影響が緩和されることで計画を大幅に上回る見込みであることが要因。また、下期においても上期に実現した売価アップ及び水素不足の影響緩和の継続が見込まれることが寄与する。



出所：MINKABU PRESS