待たせたな...工事不要・最高45℃の過酷な環境下でも使用可能　タンスのゲンから最新スポットクーラー登場

タンスのゲン株式会社は、最高45℃の高温環境下でも使用可能な「猛暑環境対応」スポットクーラー2機種を発売した。近年の猛暑により、工場や倉庫、厨房、イベント会場など、空調設備の導入が難しい現場での熱中症対策ニーズが高まっている。さらに、2025年6月からは改正労働安全衛生規則の施行により、一定条件下での作業における熱中症対策が企業に義務付けられるなど、職場環境の暑さ対策への関心が高まりつつある。

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スポットクーラーは、周囲の空気を吸い込み、冷たい空気と暖かい空気に分けて排出することで、必要な場所にピンポイントで冷風を届ける冷房機器。エアコンに比べて専門的な設置工事が不要で、届いてすぐに使用できる点が特徴となる。

今回発売された2モデルは、いずれも使用環境温度45℃まで対応。スポットクーラーは使用環境温度の上限を超えると、十分な冷却性能を発揮できなくなったり、保護機能によって停止したりする場合があるが、本モデルは熱気がこもりやすい倉庫や工場、厨房、イベント会場などの過酷な環境でも使用できる。

両モデルは家庭用電源（AC100V）に対応し、倉庫やガレージ、イベント会場、ビニールハウス、災害時の避難所などでも利用可能。シングルダクトタイプは幅50×奥行30×高さ61cmの省スペース設計ながら、最大出力1.4kWの冷却性能を備える。ツインダクトタイプは1台で複数箇所へ冷風を送れる仕様で、屋台やイベント出店時にスタッフスペースと来場者側の双方に冷風を届けるといった使い方ができる。

また両モデルともフレキシブルダクトを採用し、冷やしたい場所へ狙って風を送ることが可能。キャスターと取っ手を備え、状況に応じた移動にも対応する。ダブルダクトタイプには取っ手とは別にハンドルも付属する。本体上部に表示パネルと操作パネルを搭載し、アイコンと文字で操作内容を表示する。

機能面では、15℃～35℃を1℃刻みで指定できる温度設定機能を搭載し、設定温度に応じて冷風と送風を自動で切り替える。1～24時間まで1時間刻みで設定できるオンオフタイマー、弱・強の2段階風量調整、自動霜取り機能、前回の設定状態で運転を再開するメモリー機能を備える。両モデルともリモコンが付属し、離れた場所からの操作にも対応する。

（文＝リアルサウンド編集部）