ＴＢＳで放送中の、岡田将生が主演を務める金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』が今夜［６月１９日（金）］最終回を迎える。本作は、２０１０年４月２７日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田将生演じる刑事の兄と染谷将太演じる検視官の弟は、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、３１年前の両親殺害事件の真犯人を追う。さらに、質屋の店主と情報屋のふたつの顔をもつミステリアスな女性役で井川遥、真が所属する強行犯係のバディ刑事役で中条あやみ、若手刑事役で宮近海斗、係長役で岸谷五朗ら多彩なキャストが脇を固め、上質なクライムサスペンスが毎週視聴者を魅了している。

映画「ラストマイル」や、ドラマ『アンナチュラル』『ＭＩＵ４０４』『最愛』など、クライムサスペンスの名手としてドラマファンから圧倒的な支持を受ける新井順子プロデューサーが手掛ける。

４月クールのなかで、タイムシフト視聴率ランキング（ビデオリサーチのデータ（関東地区・個人全体視聴率）をもとに、番組にて集計（2026年4月1日～6月7日放送分を対象）で民放１位を獲得するなど根強い人気を誇り、終盤にかけての畳みかける物語の伏線回収にも盛り上がりをみせているが、ついに今夜［６月１９日（金）］最終回が放送となる。

約４か月にわたる撮影を完走！ 晴れやかな笑顔でクランクアップ！

そしてこのたび、兄・真を演じた主演の岡田将生、弟・稔を演じた染谷将太をはじめ、中条あやみ、宮近海斗、井川遥、岸谷五朗ほか豪華キャスト陣が約４か月におよぶ撮影を終えた。

最終日に撮影するのは、本編の中でも象徴的に登場した海辺の工場地帯で、数ページにもおよぶ長ゼリフもあるクライマックスシーンだ。撮影は夕方の明るい時間帯からはじまり、長時間におよんだ。クランクアップ直後の岡田と染谷は、濃厚な撮影期間を“つらかったけど楽しかった”と語り、お互いの存在に感謝のコメントが溢れ、晴れやかな笑顔を見せた。

また、クランクアップの瞬間には、岡田のバディであり、後輩刑事の宮藤を演じた中条が「田鎖さーーん！」と本編さながらに呼び掛けながらサプライズ登場する場面も。田鎖兄弟は驚きつつもゲストに喜び、４か月におよぶ撮影をスタッフ・キャストと共に拍手で称えながら締めくくった。

これまで人生を懸けて、両親殺害事件の真相を追ってきた真と稔。家族同然のもっちゃんを失い、両親が隠していたこと、殺害当日の様子も明らかになり、着実に事件解明の糸口が見えてきている。果たして真実にたどり着いたとき、田鎖兄弟はどんな決断をするのか。2人の選択とは･･･。最後まで田鎖兄弟を見守っていただきたい。

コメント

＜田鎖真役・岡田将生＞

約４か月間本当にお疲れ様でした。僕が演じた真は最初はだらしなくて駄目なお兄ちゃんだったのが、回を重ねるごとにちゃんとしたお兄ちゃんになってきたなというのが、自分の体を通して、心を通して何か伝わってきて、隣に稔がいるだけでこんなにも心が豊かになりました。皆さんのおかげでとても良いシーンがたくさん撮れたんじゃないかなと思っております。

最後に撮ったシーンも１話から積み重ねてきたものが、ここに集約されたんじゃないかなと思って。皆さんが毎日キャストを支えてくださったおかげだと本当に思っています。

記憶に残るドラマにしたいなと思って臨みましたけど、そうなったのではないかなと思っています。

ちょっとつらかったけど、めっちゃつらかったけど、将太も言ってくれたように、稔を将太がやってくれてよかったし、このドラマをやれてよかったです！

＜田鎖稔役・染谷将太＞

どうもありがとうございました！ すごく楽しかったです。

日々こんなにつらい役をやっているのになんでこんなに楽しいんだろうと･･･。豊かな時間を過ごさせてもらいました。スタッフの方が本当に個性豊かで、日々みなさんに癒やされ、エネルギーをもらいながらお芝居していました。

まーくんと一緒に真と稔という複雑な兄弟を演じて、この兄弟の感情を通じて沢山得るものがありました。幸せな時間でした。ありがとうございました！

最終回あらすじ

３１年前の事件の全貌が、ふみ（仙道敦子）の口から明かされた。貞夫（長江英和）はふみの手術費用を捻出するため、茂木（山中崇）を利用して朔太郎（和田正人）たちを殺したのだ。やっとのことで真相にたどり着いたというのに、過去の自分の行いを何一つ覚えていない貞夫に、虚しさを抱えながら拳銃を突き付ける稔（染谷将太）。

すべての事実が明らかになり、さまざまな人物の絡み合った思惑が解かれたその時。真（岡田将生）と稔はどんな選択をするのか･･･？